又有買一送一！歡慶國際咖啡節，西雅圖極品咖啡推出買一送一、三款新品，讓你天天體驗環遊世界般的異國風情。
久違的連假即將來臨！為了歡慶 10/1 國際咖啡節，西雅圖強檔推出「買一送一」活動,邀請全台咖啡愛好者一同狂歡！即日起至 10/17 止，只要到全台 7-11 購買西雅圖全系列盒裝商品，即享買一送一優惠。
本季西雅圖再推三款新品「濃醇抹茶拿鐵」、「太妃糖棉花球拿鐵」、「濃厚黑摩卡」，三款新品皆具滿滿異國風味，讓你不出國也能用味蕾環遊世界，在家就能享受國際咖啡節沖泡大賞！
抹茶控尖叫！「濃醇抹茶拿鐵」給你純正日式風味！
嚴選抹茶加上香醇奶香，純正日式風味絕對是抹茶控的最愛！若想逃離都市喧囂，就用「濃醇抹茶拿鐵」來趟偽出國，體驗置身日本田園般的悠閒愜意。
療癒系必備！辦公室必備良伴「太妃糖棉花球拿鐵」
工作一整天覺得壓力緊繃？讓「太妃糖棉花球拿鐵」療癒疲憊的上班日！濃郁拿鐵與甜蜜太妃糖調和，點綴上 Q 彈口感棉花球，搭配咖啡香醇，甜而不膩，手裡拿著一杯，有如漫步於美國紐約街頭的時尚名流。
成熟大人系！獨特微焦風味「濃厚黑摩卡」
濃濃義式風情就像坐在歐洲小巷中的咖啡廳，配著人來人往的旅人細細品嘗濃郁黑摩卡咖啡。面對工作上的新挑戰，讓「濃厚黑摩卡」與您相伴！深焙咖啡濃厚香氣，搭配嚴選可可，激盪出專屬大人的微焦獨特風味，每一口都餘韻留香。
三款新品搭配期間限定「買一送一」，讓你在家天天體驗環遊世界般的異國風情！
【西雅圖咖啡買一送一優惠資訊】
■ 活動期間：即日起至 2023/10/17 止
■ 活動內容：只要在全台 7-11 購買「西雅圖全系列盒裝商品」，任選買一盒送一盒
■ 數量有限，賣完為止!
■ 活動詳細資訊：https://lihi2.com/Pdmdh
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