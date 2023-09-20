熊大隨行箱有可愛！屈臣氏新集點「LINE FRIENDS小物」13款搶先看，免集點「熊大拍拍燈、摺疊收納籃」先入手。

可可愛愛的LINE FRIENDS攻陷屈臣氏！屈臣氏最新集點找來人氣王LINE FRIENDS坐鎮，結合環保永續的概念推出「我的自綠守則」集點活動，除了有5款集點商品之外，更有8款屈臣氏獨家限定新品不用集點直接換購帶回家。其中，最推薦大家手刀搶「熊大隨行箱、熊大拍拍燈、摺疊收納籃」，讓日常生活萌到不行。







為了帶領大家實踐綠色環保行動，屈臣氏、LINE FRIENDS「我的自綠守則」集點活動，首波於9/21~11/29期間推出多款實用療癒小物，天然耐用材質製成的「百搭麻布提袋」有熊大和莎莉兩款造型，簡約設計讓人天天帶出門。而可以摺疊收納不佔空間的「自保新鮮保鮮盒」一組兩入，以熊大公仔作為透氣閥設計，並使用環保矽膠材質安心微波加熱。







屈臣氏獨家「自組快樂積木組」共有486片零件透過情境式的種樹互動，讓人DIY組裝出超療癒小擺飾。另一款舒壓小物「自我發聲麥克風」，擁有三種模式，還有超逗趣變聲模式，讓你隨時隨地讓你高歌釋放壓力。外出旅遊必備的「自信隨行箱包組」，為少見的圓型設計登機箱，是將地球意象轉換而成，讓你帶著熊大、兔兔和莎莉一起出遊。





屈臣氏、LINE FRIENDS「我的自綠守則」集點活動商品

此外，更推出多款屈臣氏自有品牌獨家限定LINE FRIENDS系列商品，以實用小物為發想，針對居家推出「氣墊按摩梳、室內拖鞋、摺疊收納籃和熊大造型拍拍燈」等，每一款都是可可愛愛的必備實用小物。而外出則是有悶燒罐、鑰匙皮套、護手潤唇組都印上萌萌熊大模樣。全部都不用集點，只要換購就能收藏。

活動時間：9/21-11/29

活動內容：消費滿$200元贈送1點，集滿5或8點即可加價購限定周邊，贈品兌換至12/6。

加價購商品：

1、LINE FRIENDS自袋方便小麻包 熊大款/莎莉款

5點+$99 (9/21-10/18期間限定)



2、LINE FRIENDS自保新鮮保鮮盒 (1組兩入)

8點+$199 或45點免費換



3、LINE FRIENDS自組快樂積木組

8點+$399或50點免費換



4、LINE FRIENDS自我發聲麥克風

8點+$699



5、LINE FRIENDS自信隨行箱包組

8點+$1199 (9/21-10/18期間限定)



屈臣氏自有品牌LINE FRIENDS系列新品

1、LINE FRIENDS多功能夾鏈袋 換購價$99，9/21開賣

2、LINE FRIENDS鑰匙皮套（2款）換購價$99，9/21開賣

3、LINE FRIENDS悶燒罐 換購價$399，9/21開賣

4、LINE FRIENDS氣墊按摩梳（2款） 換購價$99，10/19開賣

5、LINE FRIENDS室內拖鞋（2款）換購價$99，10/19開賣

6、LINE FRIENDS蒂芬妮亞積雪草經典護手潤唇組 換購價$149，10/19開賣

7、LINE FRIENDS摺疊收納籃 換購價$169，10/19開賣

8、LINE FRIENDS造型拍拍燈 換購價$399，10/19開賣