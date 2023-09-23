財神到誰家？巨蟹座意外之財從天降，摩羯座事業發展財運跟著來，水瓶座與人連結嗅到商機，9／24～9／30的星座運勢，玥老師幫你打開生財之道。

玥老師在 Walker 占星守住你的荷包，射手座踏實工作別做發財夢，雙魚座仔細核對預防財務出包，天秤座專注自己別管閒事。



牡羊座：遇到問題，冷靜處理

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢略有不足，工作上容易因為突發事件，打亂你的做事節奏，急性子的你千萬不能口無遮攔去跟別人抱怨，可能會被他人利用造成更多的誤會，先讓自己平靜一下，再慢慢思考相關的解決方案。







金牛座：關心家人，提供幫助

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週需要多安排時間去關心家人，聊天談心的過程中，可以跟深入了解對方的近況，特別是留意長輩的健康跟心情，發現問題時，記得別因為緊張而責備對方，第一時間給予幫助，讓彼此關係更良好。







雙子座：感情進展，請先專一

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週感情運勢表現不錯，跟異性相處融洽，你的幽默風趣，為自己增加許多桃花魅力，工作跟生活也能受到不少幫助，不過有伴侶的朋友，就需要拿捏分寸，別因為一時衝動做了傷害身邊人的事情唷！







巨蟹座：意外之財，喜從天降

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週有財神的眷顧，這段時間可以多注意意外之財的機會，試試手氣！在工作的表現不錯，輕輕鬆鬆就能完成任務。即使順利也不能得意忘形，跟同事合作，先溝通再執行，有助於雙方一起達成目標。







獅子座：注意健康，正常作息

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢欠佳，事緩則圓，越重要的事情越不能急著做決定，多方思考才能顧及更多的面向。另外，這段時間請隨時注意健康的情況，遠離煙酒，不熬夜以免造成身體發炎，小心生病耽誤工作的進度。







處女座：職場優勢，得心應手

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在工作上會有過人的成果，對於自身負責的任務，有任何新的想法都能大膽嘗試，別擔心成敗的問題，多跟前輩交流讓你可以省下許多心力。財運中上，適合從正財方面努力，展現專業打造加薪的機會。







天秤座：先顧自己，不管閒事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢預防小人出沒，收起自己的好奇心，不要多管他人的閒事，小心惹禍上身！在工作方面，請先完成自己分內的事務，記得做好項目分類的準備，不雜亂就不出錯。感情緣分還需努力，遇到異性示好，先多觀察唷！







天蠍座：感情順心，伴侶支持

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週感情發展順心，雖然在職場上會遇到一些小麻煩，還好有伴侶的支持跟陪伴，溫暖你的心，安排兩人到戶外散心，除了釋放壓力也能增進感情。財運不錯，花時間研究投資理財可以增加收益。







射手座：收心認份，踏實生活

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢欠佳，工作表現不如預期，想要創新或是自由發揮卻難有成果，這時候請收起那些天馬行空的想法，腳踏實地跟著公司的規定運行，可以減少不必要麻煩事。財運不足，高風險的投資請別輕易相信。







摩羯座：事業轉強，財運推升

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週事業運勢旺，不論是創業與人合作還是受僱者都有一展長才的機會，保持正面思考吸引更多的貴人相助。在金錢運也跟著有所成長，眼光獨到的你可以嘗試投資副業以利增加資產，工作忙碌也要多體貼伴侶唷！







水瓶座：與人交流，發現商機

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★☆☆☆

本週財運亨通，人脈就是錢脈，平時多跟有能力的人交流，旁敲側擊可以學習到對方的經驗跟思考模式，發現新的賺錢方法。工作方面還需要多加強，容易有粗心跟健忘等問題，善用行事曆與便利貼提醒自己不遺漏。







雙魚座：財運欠佳，仔細檢查

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週財運不佳，需要多注意自己的荷包，出門在外請遵守相關規定，容易因為停車或是交通上的不小心而收到罰單，感情緣分不錯，遇到煩惱時別一個人瞎想，多詢問他人，身邊異性會對你伸出援手。



錢非萬能，但沒錢萬萬不能！做好財務規劃，遇到突發事件依然能安心生活。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。