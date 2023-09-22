老饕嚐鮮看這邊！TOP 4的奪冠客家菜，帶你細細品嚐客家傳統滋味及創新菜色，還有限量折價券讓你免費領，還不快手刀領起來。

客家菜，相信多數人憶起客家Hakka的代表之一，透過廚藝搭配傳統手法持續傳承，讓客家菜能不斷的歷久彌新。而為了推廣客家美食及帶動客庄社區經濟，決定將2023客家小炒全國爭霸賽的冠軍菜搬上餐桌，讓老饕們用自己的味蕾來細細品嚐得獎的好味道！想領取限量折價券看這邊→ https://forms.gle/uVEAykqkjwzTmW4G6



2023客家小炒全國爭霸賽

北中南東各推出代表客家菜



客家委員會與全國北中南東四區地方政府合作，推辦「2023客家小炒全國爭霸賽」，經歷各區初賽激烈競爭，選出四區代表，分別為來自新竹的「海瑞摃丸」、來自臺中市的「御饌臻品-安和店」、來自高雄市的「甲仙仙香飲食店」、來自花蓮市的「連記海產」，共計4組初賽冠軍餐廳業者晉級總決賽。於客委會與「料理之王」節目合作，由客家型男曾國城主持的特別節目中，爭奪全國總冠軍寶座。



此外，更邀請由國際名廚江振誠、知名速食品牌臺灣CEO Ronald Dekker、型男主廚邱寶郎、知名美食專欄作家蔡珠兒及美食節目主持人張亞莉共同擔任本次爭霸賽評審，將以創作融合自家在地食材風味的傳統客家小炒，以及結合新世代飲食文化風味的時尚客家小炒，共計2道料理來做評比，究竟會創造出那些全新客家菜色呢？



總冠軍「連記海產」將時尚X輕食譜出新味蕾

結合在地特選食材，打到精品料理

本屆冠軍由來自東區，花蓮「連記海產」奪得。連記海產以加入花蓮在地特有的甜龍筍，並加入客家豆腐乳炒至鹹香入味，清脆爽口無負擔的傳統客家小炒「Hakka 花鄉炒」及將客家小炒包入生食級鮮美干貝打成的薄片中，油炸出純白酥脆的「干貝球」，外型就像繡球、蒲公英，佐以各式在地小農生產的生菜、指橙、拇指西瓜、食用花擺設，結合時下輕食概念打造出一道豐富的鮮蔬沙拉與多層次口感的時尚客家小炒料理「蒲公英的約定」兩道料理，贏得全體評審一致肯定。





總亞軍「御饌臻品-安和店」

刀工一絕的視覺饗宴

另一方面，來自台中市的亞軍「御饌臻品-安和店」以店裡原有的招牌菜「御饌小炒」，從分區初賽中脫穎而出，晉級全國總決賽。鮮香而又充滿鑊氣，每種食材層次分明，又能完美共舞。恰到好處地保留恰到好處地保留客家小炒「油、鹹、香」的口感體驗。卻又配合現代飲食習慣調整，清爽下飯不膩口。由於御饌臻品本身是以江浙料理聞名的品牌，店裡還有另外一道引以為豪的招牌功夫菜「御饌一刀肉」。藝術般的精緻刀工，將整塊豬肉切成一片幾乎可以透光的薄片，經過反覆細膩的蒸煮入味。入口即化，多汁而不膩。來到台中一定不能錯過。







連續2年榮獲米其林畢比登推薦「甲仙仙香飲食店」

將傳統記憶與異國風味相融合

本屆「2023客家小炒全國爭霸賽」季軍當然也是大有來頭。位於南橫公路上，甲仙仙香飲食店，連續兩年憑藉店內招牌料理精選甲仙在地優質筍乾與芋頭。利用類似客家封肉的料理手法，先將豬肉先炸再扣，封住肉汁又讓肉質軟嫩。再擺上芋頭和筍乾。濃厚香味，讓人一口接一口欲罷不能的「芋香筍扣肉」，獲得米其林畢比登推薦，是遠近知名的「甲仙之光」。本次參賽則推出「黃荊客家小炒」使用六堆客庄最自豪的六堆黑豬，加入甲仙特產綠竹筍及在地小農製作薑黃粉和黃荊葉。略帶異國風味的香氣，與爽脆的口感，具體演繹出南部客庄如夏天般的爽朗情懷。





全國知名品牌，行銷海內外的「海瑞摃丸」

溫馨當店私房料理

提起「海瑞摃丸」作為全國知名品牌旗下商品行銷海內外，對廣大消費者而言想必不陌生。但大家可知道，其實在海瑞摃丸新竹西門總店，也有充滿家鄉味的私房料理，讓大家可以走入店內，一飽口福。其中「海瑞家傳客家小炒」一鍋到底的炒法，保留整個食材最完美的香氣，加入紹興酒嗆鍋，完美呈現客家小炒醬香及食材鮮美原味。飯後再搭配一碗熱呼呼的「紅麴摃丸湯」運用海瑞祖傳三代的捶打技術，將豬腿肉打成Q彈飽含肉汁的摃丸，再加入紅麴。健康又溫暖的滋味，絕對任您意猶未盡，吃了還想再吃。





你吃好料，我來買單，國慶假期來去吃大餐~

限量500張免費索票送完為止

感謝來自全國的消費者熱烈支持，「2023客家小炒全國爭霸賽」圓滿落幕。為了讓更多喜歡美食的好朋友，有機會親身體驗本次全國總決賽得獎料理，主辦單位特別規劃 每張價值$200元折價券，限量500張，即日起開放線上填表，免費索票，請大家來去本次全國總決賽得獎餐廳吃好料！



● 線上填表索票時間：09/22(五)起，限量500張發完為止

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● 票券寄送：09/25(一)起，主辦單位將依前500位登記索票民眾，提供之票券寄送資訊，擇日以掛號方式寄出紙本實體優惠券。

● 優惠券兌換：09/29(五)-10/22(日)，結帳時出示優惠券，單筆消費立馬折$200





只要於活動期間，點擊本篇文章登記取券連結，進入網路線上登記取票頁面，依序提供票券寄送資訊，即可免費獲得價值$200元優惠折價券乙張(每人限索取乙次)持優惠券到以下得獎店家指定門市消費，結帳時出示活動折扣優惠券單筆消費即可立即現折$200元1. 花蓮市 連記海產 (花蓮縣花蓮市富祥街133號)2. 台中市 御饌臻品-安和店 (限安和店使用)(台中市西屯區安和路127-27號)3. 高雄市 甲仙仙香飲食店 (高雄市甲仙區文化路75-1號)4. 新竹市 海瑞摃丸西門總店 (限西門總店使用) (新竹市北區西門街98號)1. 本券發行單位「2023客家小炒全國爭霸賽」活動執行小組客服窗口：凱格蘭創意策略顧問有限公司 (02)2562-6001#316 李小姐2. 本券使用期限：112年9月29日至112年10月22日3. 本券使用為一次性折抵，不得兌換現金、不得找零，遇差額需補差價現金。4. 本券若經偽造、變造者須負相關法律責任5. 使用本券請注意使用期限，逾期將無法使用，也不得要求轉換其他補償6. 本券限於以下指定店家門市使用：※ 花蓮市-連記海產 (花蓮縣花蓮市富祥街133號)※ 台中市-御饌臻品-安和店 (台中市西屯區安和路127-27號)※ 高雄市-甲仙仙香飲食店 (高雄市甲仙區文化路75-1號)※ 新竹市-海瑞摃丸西門總店( 新竹市北區西門街98號)7. 如有未盡事宜，主辦保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利，如有相關異動，以活動貼文公告為主，恕不另行通知。