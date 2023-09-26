帶你挖掘西螺最美景點！5個超好拍「雲林西螺景點」搶打卡，真實版「天外奇蹟氣球屋」、免費參觀「百年復古醬油廠」，去過就懂西螺多好玩。

雲林人也不見得知道這些景點！來到雲林西螺鎮，最為人所知的熱門觀光景點就是西螺大橋、丸莊醬油觀光工廠，但你知道在西螺大橋下的「蝴蝶公園」裡，有個超可愛的真實版「天外奇蹟氣球屋」嗎？除此之外，還有一座以農村生活為主題所打造的「埤頭繪本公園」，在這裡有許多立體的西瓜田、鯨魚等大型雕像，一到假日就有許多在地人會前往拍照遊玩。其實西螺還有不少隱藏景點都很值得一訪，趕緊來看看有哪些地方你還沒去過，趁現在趕快記在你的旅遊小本本上吧。



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雲林除了最多人造訪的虎尾、北港、斗六等地以外，西螺近年也有不少好拍的網美景點等著大家來造訪，像是是西螺大橋下的「蝴蝶公園」，園內規劃了不少可以供民眾打卡的裝置藝術，特別是相當鮮艷可愛的「天外奇蹟氣球房子」與6米高的大象鼻子，都是內行人來這裡不能錯過的拍照熱點；以農村三合院為主題打造的「埤頭繪本公園」，擁有許多立體的西瓜田、鯨魚、青蛙、貓咪等雕像，還有3D彩繪立體牆，一到假日也是吸引不少親子來這裡玩耍嬉戲。





西螺隱藏版景點：西螺大橋蝴蝶公園

部落客 Jason's Life 造訪 西螺大橋蝴蝶公園 說：

為了讓橋下高灘地可以有效利用，規劃了幾處可以供民眾打卡的裝置藝術，有6米高的大象鼻子和猶如天外奇蹟的氣球房子，都是很好拍照的裝置，橋下還有沙坑和超長溜滑梯，帶小朋友來也適合...<全文介紹>



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#西螺大橋蝴蝶公園

地址：雲林縣西螺鎮雲24鄉道108號

電話：無





西螺隱藏版景點：埤頭繪本公園

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 埤頭繪本公園 說：

在這裡所呈現出來的三合院、學校、稻田和沙洲上的西瓜田，雖然只是描述一段逝去的老時光，但這裡許多景色也是很符合現代的農村，公園裡充滿了童趣，也設計了不少可以互動拍照的場景...<全文介紹>



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#埤頭繪本公園

地址：雲林縣西螺鎮埤頭77號

電話：無



西螺隱藏版景點：丸莊醬油觀光工廠

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 丸莊醬油觀光工廠 說：

免費參觀也有導覽時間，還有蔭豉DIY活動，現場有不少遊客在體驗，感覺很有趣，費用一人300元。一進門，映入眼廉的是滿滿的醬油牆，如果想買醬油，建議沒有人的時候先買...<全文介紹>



#丸莊醬油觀光工廠

地址：雲林縣西螺鎮延平路25號

電話：05-586-3666





西螺隱藏版景點：西螺大橋

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 西螺大橋 說：

橫跨雲林縣與彰化縣的西螺大橋，獨特美麗鋼鐵造型，在藍天白雲下顯得更加美麗。在橋下有一大片的草原，可以放風箏、野餐、溜滑梯、奔跑、嬉戲...<全文介紹>



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#西螺大橋

地址：雲林縣西螺鎮建興路與大橋路口

電話：無





西螺隱藏版景點：台灣永豐米糧行

部落客 小潔趴趴走 造訪 台灣永豐米糧行 說：

內部建築保存的相當的好，質樸私毫不做作的氛圍，完全表現在這棟洋房，可是老街上的快80年老雜貨店，主要以雜糧為主。果然是來西螺老街最值得一遊的年過半百老店鋪！<全文介紹>



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#台灣永豐米糧行

地址：雲林縣西螺鎮延平路57號

電話：05-587-6229

