2023沖繩10大IG拍照打卡景點總整理！水族館、心型岩、美國村、琉球村和燈塔應有盡有，想拍多少美照都不是問題。

想擁有一個讓朋友們羨慕的旅行記憶來沖繩就對了，無論你是喜歡拍照、打卡還是追逐網美景點，這裡有許多讓你欲罷不能的拍照聖地！趕快收藏起來吧！

北谷美國村（アメリカ村）

沖繩中部的「北谷美國村」可以找到許多有趣的小店和獨特的商品，滿足你滿滿的購物慾和探索沖繩風情的好奇心。雖然具代表性的摩天輪在2022年被拆除，但繽紛的建築群們，仍能拍出充滿美日混血的海灘風情喔！



▲圖片參考／Visit Okinawa Japan



＃北谷美國村（アメリカ村）

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美濱 16-2

營業時間：10：00～22：00（依店家略有不同）

詳細資訊：美國村官網





美麗海水族館（美ら海水族館）

沖繩必訪的「美麗海水族館」更不能錯過，這是一座世界級水族館，擁有令人驚嘆的海洋生物，包括海豚、鯨鯊、海龜等。你可以看到精彩的表演和活動，還能近距離觀賞水下世界的奇妙之處，最為人熟知的是巨大水槽「黑潮之海」，除了能在水槽前欣賞魚群游過的視覺震撼，每天更有固定時段，可以前往水槽上方探險，俯瞰鯨鯊。





＃美麗海水族館（美ら海水族館）

地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川 424 番地

營業時間：08：30～18：30

詳細資訊：美麗海水族館官網







古宇利海洋塔（古宇利オーシャンタワー）

「古宇利島」被譽為「沖繩最美的島嶼」，當你踏上這片細膩的沙灘，眺望碧海和天空的交匯處，將會感受到一種前所未有的寧靜和美好，島上還有一座著名的古老燈塔「古宇利海洋塔」，登上觀景台便可以俯瞰整個古宇利島的景色，無論是沐浴陽光，還是享受寧靜，你都能找到內心的平靜與活力。





＃古宇利海洋塔（古宇利オーシャンタワー）

地址：沖縄県今帰仁村古宇利 538 番地

營業時間：10：00～17：00；周六、周日和節假日10：00～18：00

詳細資訊：古宇利海洋塔官網

古宇利海洋塔 先預訂

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心形岩（ハートロック）

「心型岩」位於古宇利島的北邊，因為偶像團體「Arashi 嵐」在此地拍攝廣告後爆紅，再加上古宇利島原本就有「戀之島」之稱，更成了遊客們來朝聖打卡的沖繩景點。以天然形成的兩塊愛心石及白砂海灘為背景，拍出美照就是這麼簡單！



▲圖片參考／Tabirai Japan



＃心形岩（ハートロック）

地址：沖繩縣今歸仁村古宇利

營業時間：全日開放





琉球村（琉球村）

距離那霸機場開車約一小時的路程，是一座好玩好拍的觀光主題公園。在這裡你能品嚐道地的沖繩美食，欣賞傳統舞蹈和DIY體驗，還能穿上鮮豔的琉球傳統服飾，在紅瓦房屋之間內散步拍照，適合安排半天以上的遊程來體驗沖繩獨特的文化魅力喔！





＃琉球村 琉球村

地址：沖繩縣恩納村山田 1130

營業時間：09：30～15：00

詳細資訊：琉球村官網





萬座毛（万座毛）

恩納村的附近還有佇立在海上的象鼻岩「萬座毛」。「毛」在沖繩代表著草原，而「萬座毛」的意思就是可以讓10000個人坐下來的大草原，據說是當時某位琉球國王起的名稱。沖繩萬座毛是攝影愛好者必訪之地，也是絕佳的拍照勝地，無論你是想拍出浪漫的海灘照片，還是追求自然風光的大片，這裡絕對能滿足你的各種期待！



▲圖片參考／Visit Okinawa japan

知念岬公園（知念岬公園）

遠離人潮的小眾打卡點「知念岬公園」位於沖繩的東南角，這裡不僅是沖繩世界遺產群中的聖地，更是眺望太平洋海景的絕佳位置，碧藍的天空、一望無際的海洋、燦爛的陽光，堪稱絕美！公園的三面被太平洋包圍著，湛藍的海水一覽無遺，同時也是觀賞日出的絕佳地點。





＃知念岬公園（知念岬公園）

地址：沖縄県南城市知念久手堅

營業時間：24 小時





玉泉洞（玉泉洞）

玉泉洞是日本第二大的鐘乳石洞，從知念岬公園一路開車下來就會經過玉泉洞（沖繩世界文化王國），到沖繩旅遊不妨來趟「地底旅行」，欣賞豐富多彩的地質奇觀喔！洞窟內很暗，雖然人物拍攝不太容易，但鐘乳石神秘而奇特的地貌保證讓你大開眼界，搭配打燈，彷彿置身於奇幻世界之中。





＃玉泉洞（玉泉洞）

地址：沖縄県南城市玉城字前川 1336

營業時間：09：00～17：30

詳細資訊：玉泉洞官網





殘波岬燈塔（残波岬灯台）

位於沖繩西岸的殘波岬燈塔，斷崖絕壁約有30公尺高，綿延約2公里，看起來十分壯觀；而立於岬角尖端處的「殘波岬燈塔」，潔白塔身配上綠地藍天，呈現出廣闊雄偉的景觀。值得一提的是，殘波岬燈塔是沖繩唯一能爬上去的燈塔（全日本也只有15座燈塔能攀爬），對體力有自信的話，可以挑戰9階樓梯登頂欣賞美景喔！



▲圖片參考／Tabirai Japan



＃殘波岬燈塔（残波岬灯台）

地址：沖繩縣中頭郡讀谷村宇座 1861

營業時間：09：30～16：30

詳細資訊：殘波岬官網





瀨長島（瀬長島）

瀨長島是觀賞那霸機場飛機起降的熱門地點，純白的建築讓瀨長島有沖繩小希臘之稱，成為網美超愛的拍照打卡聖地，絕美外觀在無敵海景的襯托下，超有度假氛圍，開幕以來在社群網站引起了不少話題，就算不是網美，也會忍不住想多拍幾張！



▲圖片參考：Visit Okinawa japan



＃瀨長島（瀬長島）

地址：沖縄県豊見城市瀬長 174 番地 6

營業時間：10：00～21：00（各店舖各有不同）



準備好開啟一場沖繩絕佳體驗了嗎？無論是美食、自然景觀還是文化體驗，都能滿足你對沖繩的各種好奇和期待，讓你徹底沈浸到這個美麗島嶼的魅力中。別錯過這次與沖繩的浪漫邂逅，讓這段旅程成為你美好回憶的一部分！