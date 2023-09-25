文青的房間很需要！HOLA聯手日本「SOU・SOU」秋季限定5款新品，療癒系「奶油棕寢具、陶瓷飯碗」文青搶先入手。

文青的房間很需要！日系品牌SOU・SOU的童趣印花，一直以來受到許多文青的喜愛，這次由質感家居HOLA再度與SOU・SOU聯手，推出「節氣系列」秋分專屬新主題，以SOU・SOU經典的印花搭配新花色「奶油棕」，讓文青的房間更可愛、更溫馨。



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HOLA與SOU・SOU的「節氣系列」聯名小物，這次配合「秋分」時節，推出5款居家新品。其中特別以新花色「奶油棕SO-SU-U十數和圓點」作為主題，以灰色、棕色作為主調，打造質感、溫馨的秋季限定商品。其中包含經典寢具系列「絲床包兩用被」推出雙人、加大兩種尺寸，同時設計「法蘭絨毯」秋冬窩在床上、沙發上超實用。







針對生活用具系列，本次則推出「SOU．SOU玻璃水瓶」一組2入，透明瓶身搭配木質瓶蓋更增添質感。另一款「陶瓷飯碗5入」則有棕色、灰色2種花色混合，一家人的需求一次滿足。配合新品上市，即日起至10月18日期間，凡購買任一SOU．SOU系列商品，即贈送SOU．SOU 陶瓷風鈴乙個，讓文青一起由夏天進入秋天，把SOU．SOU整個居家系列通通搜集。





HOLA Ｘ SOU．SOU 秋分系列推薦品項

SOU．SOU天絲床包兩用被雙人：＄4,280

SOU．SOU天絲床包兩用被加大：＄5,280

SOU．SOU法蘭絨毯：$999

SOU．SOU玻璃水瓶500mLx2入：$999

SOU．SOU陶瓷飯碗5入：$899



HOLA Ｘ SOU．SOU優惠活動

活動期間：即日起至10月18日

活動內容：凡購買任一SOU．SOU系列商品，即贈送SOU．SOU 陶瓷風鈴乙個

注意事項：全台限量1,500組，每一會員限贈送乙個，部分門市不參與活動。

