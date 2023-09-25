新光三越Diamond Towers開箱看！東區「新光三越鑽石塔美食」17個重點必看，預計9月底試營運。

東區新百貨「新光三越鑽石塔Diamond Towers」開箱看！睽違7年再度展店的新光三越，首度進軍台北東區，占地約4500坪雖為新光三越最小的百貨，但以生活感、Select Shop選物店和美食為主打，力邀100間品牌進駐，其中約三分之一店家為東區首店，和鄰近的SOGO百貨共創東區繁榮。此次搶先開箱「新光三越鑽石塔Diamond Towers」整理17個重點一定要做攻略，但開幕營運時間新光官方依然無法給出正確時間，根據網友猜測是內部尚未準備好、或是消防檢查尚未通過，而卡關、不斷延遲開幕時間，使得部分收到內部通知的店家粉絲團的開幕資訊一改再改。







新光三越鑽石塔Diamond Towers樓層分佈規劃

塔式建築的設計由日本建築大師丹下憲孝親自操刀，外觀玻璃帷幕猶如鑽石般的橫切面，尚未開幕就成為忠孝東路最矚目的焦點。百貨商場分為一館、二館，每一館皆為四層樓，一館分為「潮流精品、時尚設計、時髦運動、都會廚房」四大主題，二館則是獨佔一二樓的潮流精品DIOR之外，三四樓部分主打頂級餐廳「食尚主廚、星級餐廳」。







新光三越鑽石塔Diamond Towers獨家時尚品牌

除了早以曝光的Dior、Burberry精品之外，新光三越Diamond Towers這次也重磅邀請多間國外人氣品牌首度進駐台灣，有一半以上的佔比是全台獨家，包括法國皇室御用香氛Trudon、融合日法設計風格潮牌Maison Kitsune、韓國爆夯藝廊氛圍感的香氛BORNTOSTANDOUT，以及日本人氣BEAMS也在此開設台灣首間男士正裝店。而東京潮流服飾HARE台北首店也進駐新光鑽石塔。





新光三越鑽石塔Diamond Towers一館4樓美食推薦

一館的美食大多聚集在「4樓都會廚房」中，連續多年榮獲米其林綠星殊榮的「小小樹食」，以顛覆想像的蔬食就連肉肉控也大推，在此以全新概念輕食呈現。一旁還推出小小樹食首間現打果昔、鬆餅外帶店，以及旗下蔬食版的「宇宙生煎」也從街邊店搬到新光鑽石塔中。「豆豆里」則是由韓式豆腐鍋領軍獻上各式韓式鍋物，在牛骨湯中倒入二吉軒豆乳打造爆濃郁湯頭，讓人一口口喝不停。







日本老字號星鰻專賣店「日本橋玉井」也從街邊店搬遷至此，並重金邀請東京來的廚師坐鎮，為大家帶來米其林必比登推薦必吃鰻魚。信義區超夯浮誇海鮮丼「すしの魚君」也進駐到新光鑽石塔中，經典招牌海膽、鮭魚卵、甜蝦和生魚片鋪滿滿的「四色丼飯」必吃。







而新光三越的「美麗市場」當然也少不了，精選台灣36個鄉鎮的當季小農作物打造的新型態美學市集，同時也提供現點、現做、現切的開放式廚房服務，實現產地到餐桌的理念。此外，四樓也規劃許多外帶甜點烘焙名店，有義大利AMEDEI巧克力、米其林御用麵包Purebead Bakery之外，日本打卡甜點「九州鬆餅瓦芙」推出全新瓦芙塔系列，；人氣巴斯克蛋糕名店「宇宙小艇」也推出限定單點迷你斯巴克；精品咖啡「kafeD」則是有全新盤式年輪甜點搶攻甜點控的胃。







新光三越鑽石塔Diamond Towers一館3樓美食推薦

被譽為台北最美咖啡廳的「勺日」，這次以全新概念甜點咖啡店型為主打，將外帶To Go升級為Let’s Go，推出獨家限定「散步系法式千層」。由旅法甜點師使用極低乳糖牛奶的奶油製作，288層酥皮無論是搭配哪種卡士達口味、新鮮水果，都將會是東區街頭最夯打卡甜點。推薦必吃款為「脆口焦糖爆米花口味」、夾滿新鮮水果的「香橙葡萄柚口味」。







「勺日Let’s Go店」結合池坊與法式花藝的前衛風格聞名的PM Flower合作，滿滿花藝裝飾空間，更邀請到隱室工作室設計，奶油色調的基底配上木質傢俱，再加上大片落地窗帶來的光影變化，是逛街休息吃甜點的好去處，並同時推出小可鬆療癒大家。而東京必買伴手禮的焦糖奶油夾心餅「PRESS BUTTER SAND」東區首間店，同樣座落在三樓。







新光三越鑽石塔Diamond Towers一館 1、2樓美食推薦

一館的二樓處有台北人氣頂級法式甜點「Gelovery gift」，提供小巧精緻的法式甜點、烤奶酥吐司、義式冰淇淋等下午茶選擇。而超夯的冠軍咖啡「興波咖啡」則是插旗新光DiamondTowers一館1樓，讓路過的咖啡控方便來杯外帶咖啡。







新光三越鑽石塔Diamond Towers二館美食推薦

而靠近SOGO一側的DiamondTowers二館，其中美食餐廳主攻頂級饕客，三樓有初魚集團全新概念鐵板燒「li teppanyaki」、燒肉中山新品牌「板前中山」、主打印度菜得「Summer Flowers夏花餐室」，而已經開幕、訂位滿到十月底的「Restaurant A」則是獨占整層四樓空間。













新光三越鑽石塔Diamond Towers 店家資訊

試營運時間：預計2023/09/28，確切開幕日期依官方公告為準。

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號



新光三越鑽石塔Diamond Towers一館 樓層分佈介紹

1樓 潮流精品：名品、化妝品、香氛、保時捷、興波咖啡

2樓 時尚設計：名品、設計師服飾、香氛、女性雜貨、Gelovery Gift法式甜點店

3樓 時髦運動：休閒與生活風格、運動、設計師服飾、勺日、PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾

4樓 都會廚房：美麗市場、小吃、烘焙食品、kafeD、小小樹食、豆豆里、日本橋 玉井、すしの魚君



新光三越鑽石塔Diamond Towers二館 樓層分佈介紹

1樓 潮流精品：DIOR

2樓 潮流精品：DIOR

3樓 食尚主廚：li teppanyaki、板前中山、夏花餐室Summer Flowers

4樓 星級餐廳：Restaurant A