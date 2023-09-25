嫦娥都想喝一杯！臺虎調酒型啤酒「柚光仙子」9/30限量開喝，甘甜微酸的白柚汁配上純天然發酵9.99%、忍不住多喝兩口。

中秋烤肉怎麼可以沒有酒、又怎麼可以沒有限定中秋的啤酒。臺虎了解到啤酒控的心情，特別在9/30推出限定新口味「柚光仙子」調酒型啤酒，一口下去濃郁柚子香氣與後段萊姆氣息相互融合，再隨著沁涼刺激的氣泡感入喉，要讓啤酒控忍不住一口接著一口停不下來。





臺虎在中秋佳節推出 9.99% 系列啤酒的應景新作「柚光仙子」，自帶高酒精度的飽滿柚子香氣，沁涼暢快後勁滿滿。以甘甜微酸的白柚汁為主軸，點綴萊姆汁與辛香的柑橘果皮香味，隨著沁涼刺激的氣泡感入喉，形成醉迷人的華麗組合，每一口都讓人忍不多喝兩口。









臺虎 柚光仙子

酒精濃度：9.99%

容量：500ml

售價/通路：NT$99/罐、7-Eleven



