《異能》趙寅成帥氣打戲看不過癮！還有《神鬼海底撈》，改編自真實走私案，男神成狡詐反派，上演年度最精彩的「深海打鬥戲」，影后盛讚：「最帥的是他的臉！」

男神趙寅成主演《MOVING異能》再度擄獲大批少女心，他在劇裡飾演槍法精湛的飛行特務，戲劇已在20日完結，粉絲不捨與「金斗植」分開別擔心！還有這部動作片《神鬼海底撈》，由趙寅成主演的動作戲，他顛覆正義形象化作反派走私商，精彩的深海打鬥戲獲得高度評價，Walker整理出5大無雷看點，點開《神鬼海底撈》之前，先收藏本篇吧！

一、黃金陣容演員

導演柳承完製作的電影每次皆會引起熱烈討論，吸引多位大咖演員爭相合作。《神鬼海底撈》兩位女主角由雙影后金憓秀、廉晶雅接演，金憓秀所飾演的春子很會耍小聰明，她在任何人面前總有辦法逃過一劫，並想出海女走私的妙招，卻要對上正義感十足的「海女隊長」廉晶雅，兩人默契十足鬥嘴、打鬧，演繹最佳歡喜冤家的深厚友誼。



▲圖片來源／車庫娛樂



電影找來多位演技優秀的女演員《鬼怪》朴慶惠 、《逃出摩加迪休》金在華、《王后傘下》朴俊勉全是觀眾熟悉面孔配角，其中，飾演高玉芬的高旻示把眉毛剃掉，神還原1970年代的復古妝容，浮誇演出方式逗到觀眾笑出淚，顛覆她以往的玉女形象，為本片輕鬆的喜劇成分添加許多看點，獲得很多觀眾喜愛。



▲圖片來源／車庫娛樂



本片還有一大加分之處，那就是男神趙寅成重磅加入，他在片中飾演全國走私王，雖是電影裡的反派，但依舊只要一出場就會奪走全場目光，更少不了眾多帥氣武打動作戲，《異能》看不夠會飛行的「金斗植」，不妨來看看《神鬼海底撈》狡猾又凶狠的權上士，連金憓秀都大讚：「他的動作戲很帥氣，但最帥氣的真的是他的臉，還有令人折服的眼神！」



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二、第一部海女華麗打鬥戲

導演柳承完過去執導的電影《辣手警探》、《軍艦島》、《逃出摩加迪休》都是陸上大場面打鬥戲，不論是開車追逐戲、緊張刺激槍戰，還是赤手空拳的肉搏戰都難不倒他，這次《神鬼海底撈》從陸地一路打到水裡，是南韓國內第一部海女水中打鬥的動作戲，除了要對抗水中行動不便的因素，拍攝也是一大學問。

幾位女演員在開拍前3個月內接受潛水訓練，下潛至6公尺深的游泳場，電影裡，海女在沒有氧氣瓶的輔助下，必須下潛至深處把物品撈起，呈現對抗氧氣耗盡分秒必爭的刺激過程，幾位演員在水裡後空翻、閃躲等身手矯捷的技術，連觀眾都跟著屏住呼吸，深海裡打鬥戲大獲好評。



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三、改編自1970年代真實發生的走私案

《神鬼海底撈》由導演柳承完打造而成，故事講述一群海女為了維持生計，下海幫忙走私運貨聽起來天方夜譚，卻是真實存在的事實。導演2019年監製電影《青春催落去》場勘取景地時，到訪群山市當地博物館發現1960到1970年代確實發生過女子在海中幫忙走私生活必需品、海外電子產品又或是無法通過海關進口的大量金塊逃稅。



▲圖片來源／車庫娛樂



當時海外旅遊限制多，民眾出國並不如想像中容易，尤其是美製、日製格外有人氣，然而獲取海外製造的物品較有難度，而南韓為了提倡國內製品，收取高比例關稅，「走私」便成了有心人士賺錢的手段。



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當年海女走私背景實際發生都市位於群山，因此電影設定的村莊為假想地「群川」，導演柳承完被獨特的內容所吸引，返回首爾後立刻提議想要製作以海女走私為背景的電影，「好像從來都沒有看過以海女為背景的動作電影，我覺得這是一個全新的挑戰，所以就想要拍成電影。」本片在韓上映後，證明了導演柳承完創意滿分，4天內突破100萬觀影人次。



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四、《神鬼海底撈》背景設定於1970年代，演員服裝也很講究。

女主角「春子」一心追求成功賺大錢，她的慾望反映在服裝打扮上，頂著一頭波浪大捲髮、高腰喇叭褲，打扮鮮豔到哪都是焦點。本片服裝導演翻閱各類1970年代的電影紀錄，構建出屬於《神鬼海底撈》的特色，女主角金憓秀更是樂在其中，「我對嬉皮風格很有興趣，所以收藏了很多1970年代的時尚與音樂劇資料。」片裡懷舊氛圍讓觀眾沈浸於70年代的感性。



▲圖片來源／車庫娛樂



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五、《神鬼海底撈》南韓年度票房亞軍

南韓電影界2023年電影票房一片低迷，《神鬼海底撈》是繼《犯罪都市3》之後，在影壇殺出一條血路的動作鉅作，突破500萬人次觀看，成為截至目前為止，2023年度票房亞軍，影迷稱讚全場零尿點，「沒抱著太大期待看，沒想到超好看」、「趙寅成動作戲超帥」、「打戲超過癮」、「看得很輕鬆」，想再看到男神大展身手的你，千萬別錯過電影《神鬼海底撈》。



▲圖片來源／車庫娛樂