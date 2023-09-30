想脫單看過來！天秤座桃花盛開多交流，處女座展現自信別害羞，牡羊座結交朋友增加機會，10/1-10/7的星座運勢，玥老師幫你提升人氣。

玥老師在 Walker 占星替大家找到與人的相處之道，水瓶座委婉說話不惹事，巨蟹座感情用事爆發衝突，金牛座換位思考包容伴侶。



牡羊座：廣結善緣，人際提升

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週人際發展旺，不論是網路平台還是實體活動都可多參加，與人互動提升自己的人脈資源，這段時間能結交到不錯的益友跟貴人唷！工作表現出色，從事業務的朋友透過主動關心客戶，可以帶動新的業績成果。







金牛座：體諒伴侶，平衡關係

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週感情運勢欠佳，因為你的個性習慣擇善固執，尤其是在跟伴侶溝通方面，往往以自己的理念為主，不容易接受他人的想法，小心這段時間的激烈爭吵打壞關係，先站在對方的角度思考，才能雙向溝通讓感情長久發展。







雙子座：不耍聰明，老實應對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢略有不足，需要收起投機取巧的小習慣，工作上的業務更必須謹慎處理，越煩瑣的雜事越要細心作業。感情緣分還要多努力，別把忙碌當成忽略另一半需求的藉口，認真經營感情才是上策！







巨蟹座：管理情緒，避免衝突

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢水深火熱，面臨外界的壓力跟挑戰，你的心情受到影響跟著起伏不定，對身邊的人失去耐心，生活中稍有不順就讓你想要爆炸，練習放空自己，別把負面情緒發洩在伴侶身上，找時間到廟宇或教堂走走，重新找回寧靜。







獅子座：三五好友，聚會同樂

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週工作表現還算及格，按部就班跟著公司的規定運行，就能完成任務。外緣運勢旺，很適合跟家人朋友相聚出遊，規劃小旅行或是到戶外走走，都能讓自己充電放鬆。財運中上，安排定期的理財規劃，增加財富。







處女座：展現自信，招來好運

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢亮眼，感情方面會有不錯的進展，單身的朋友別害羞，如果遇到心儀的對象，請勇敢製造相處的機會，適時展現自我魅力準沒錯！工作的部分還可以多努力，懂得跟主管溝通，才能減少你在職場發展的阻力。







天秤座：桃花盛開，吸引異性

整體運勢★★★★☆

愛情運勢★★★★☆

金錢運勢★★★☆☆

事業運勢★★★★☆

新的一週桃花運勢旺，天生就是好人緣，加上重視自己的形象，與人相處懂得圓融，自然擁有好口碑，風評不錯的你，有機會透過親朋好友認識新對象，提醒你，兩人相處先從朋友開始，記得避免腳踏兩條船的情況唷！







天蠍座：財運不足，遠離風險

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週整體運勢平平，但是財運表現就不太穩定，你覺得會賺錢的方法，實際執行的時候會遇到許多瓶頸，一時之間很難找到解決的辦法，這陣子以保守為主，不主動投資，包含創業合夥等，才能省下虧損。







射手座：感情口角，理智溝通

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週工作運勢中上，職場表現順利，但是跟伴侶相處摩擦不斷，雖然都了解彼此的個性，還是因為愛面子而互不相讓，引發爭吵。暫時放下情緒，用理性的方式溝通，透過釐清對方的想法以減少誤解。







摩羯座：花錢消災，翻轉局面

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢上上下下，身邊會有小人出招讓你破財，甚至是產生法律的問題，除了隨手留下證據之外，還需要換位思考，改變策略替自己扭轉劣勢，碰到不多的損失就當作花錢消災，放下不滿的情緒，讓你擁有更多的機會。







水瓶座：不想倒霉，別太直白

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要注意口舌是非，職場中看到有疑慮的情況，先不用急著表態，其實大家心裡都很清楚，只是沒有人想出頭當壞人而已，請練習裝聾作啞保護自己。把握這陣子的偏財運，不妨嘗試小額投資跟買張彩券，碰碰運氣！







雙魚座：漸入佳境，工作提升

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週工作運勢上升，嘗試認識不同領域的朋友，讓你增加許多新的合作機會。針對自己有興趣的主題可以多跟前輩討論，發揮積極的態度，貴人自然會出手相助！感情緣分欠佳，遇到摩擦時，先留時間讓自己獨處沉澱一下。



生活中的問題大都跟人相關，學著了解他人想法，有助找到彼此的互動模式。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。