咖啡新選擇！國際咖啡節的湛盧獨家配方，帶你細品每一粒咖啡豆，慢慢訴說他的故事。

一顆小小的咖啡豆，因為產區、氣候、濕度、烘焙方式等都會有獨特的香氣，由於各種不同的鮮明特色，造就了許多老饕喜愛的單品咖啡。一般接觸精品咖啡大多是從單品咖啡入門，在追求風味的路上，免不了有種「要是風味更強烈一些就好了」的遺憾。因此在純粹的單品咖啡外，將不同風味的單品咖啡豆，依照不同比例或烘焙度混合搭配而成的配方咖啡豆，經過時間層層調配，能透過層次展現令人驚艷的滋味！



精品手沖咖啡品牌「湛盧咖啡」，專注於調配多變的風味與不同用途配方豆的研發。將來自不同產區、風味各異的單品豆，依自身的品味、能力、 想說的故事將它們適切地組合並烘焙成每一款獨家作品。







湛盧國際咖啡節

引領咖啡世界的無限可能

每一杯咖啡不只是風味的組合，更是一段情感的敘述。每次品嚐，都像是開啟一本新的故事書，引領你走入另一個風味的世界。即日起至2023/10/25 止到國際咖啡節，推薦您品味湛盧咖啡的獨家配方！





一窺極精品的配方豆

玫瑰人生 La vie en rose



在湛盧咖啡的配方豆中，極精品系列的「玫瑰人生」是展現湛盧配豆技藝的代表。這款配方由中美洲和東非的豆子混合，靈感源自法國天后愛迪·琵雅芙的經典之作「玫瑰人生」（La vie en rose）。這首歌表現了追求愛情的熱烈渴望，與咖啡中熱情和優雅的風味完美呼應。





獨特的極精品

La vie en rose活出自己的獨特性

配方採用更高莊園等級單品豆是其中一個原因，但最主要的不同還是在心意與技術層面的差異。極精品的配製靈感來自對事物更深刻的感應，那是種欲罷不能的衝動，一旦開啟就得完成，否則就會有遺憾終生的恐慌。就技術面而言，來自不同地域風格各異的高等級精品在風味上互不相讓，湛盧常用的融合、對比、互襯配比手法都需要更繁重精密的烘焙與測試來促成。



幸運的是，「玫瑰人生」在風格上雖特立獨行，但她對於與其他頂級單品的風味連結卻展現出難以置信的包容度，很容易烘托出其他頂級單品更超卓的風味優勢。這樣的配方，湛盧稱之為「極精品配方豆」。





追求極致品質的配方師

宛如現代咖啡魔法師

每一顆咖啡豆，以尊敬的心看待，在湛盧咖啡的品牌精神下延伸的配方師，以熟稔世界各大產區豆子的風味、掌握絕佳的咖啡烘焙曲線，透過不同的沖煮法來轉換風味、更深入了解不同情境下品嚐的咖啡甜蜜點等，透過創造魔法般的味蕾，賦予每款配方獨特的故事背景，像是早午晚、是內外、晴雨等，以結合文學、音樂、電影等元素，引領客人走進專屬的咖啡世界，並細細品味屬於自己的風味！現在就跟著咖啡香，到湛盧國際咖啡節來找尋屬於你自己的味道吧！



活動日期：即日起至2023/10/25 止

國際咖啡節官網連結：https://lihi3.cc/eu1xu