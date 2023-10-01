賞櫻賞楓一次搞定！愛知縣豐田市「4大賞楓行程」超好玩，珍奇絕景「櫻花楓葉齊綻放」、4千棵紅葉簇擁「峽谷夜楓」，解鎖西日本楓葉秘境。

愛知縣不只吉卜力樂園好玩！日本豐田市位於愛知縣，同時也是愛知縣面積最大的行政區，從名古屋搭電車不到一小時就能抵達；這裡顧名思義是「豐田汽車」總公司所在地，可說是日本汽車產業的中樞，但郊外其實還有著名的賞楓名所「香嵐溪」及許多可以體驗各種自然與文化的地方。隨著秋季賞楓期將至，本文整理出豐田市4大賞楓行程，帶你探訪愛知縣更多不為人知的仙境。



推薦閱讀：吉卜力公園實景搶先看！「地球屋、吉卜力大倉庫」5大園區最新造景曝光，各區域票價、交通方式鐵粉先筆記。





日本超人氣賞楓名所「香嵐溪」

日本數一數二的賞楓名所「香嵐溪」就在豐田市，每年11月上旬至下旬都將舉辦紅葉節，4,000棵紅葉和豬牙花將樹木染紅，形成壯麗的楓紅美景。這個節慶從1950年開始舉行，已歷時超過70年以上，活動期間夜晚亮燈至9點，不僅可以欣賞紅葉美景，會場還會有許多攤位，可以品嚐使用當地食材製作的美食。

▲映著染紅楓葉林的巴川河畔。



香嵐溪紅葉節

活動日期：2023年於11月1日～30日舉辦

地址：愛知縣豊田市足助町飯盛（足助・香嵐溪廣場）

交通：https://www.tourismtoyota.jp/tw/spots/detail/782/（請參考香嵐溪紅葉節繁體中文網頁裡的「公共交通工具」）

▲光彩奪目的香嵐溪夜間點燈。



香嵐溪賞楓後，還可順遊復古「足助老街」

秋天來香嵐溪如果只賞楓就太可惜了！這附近還有一處美景千萬別錯過，那就是流經香嵐溪附近的「足助川沿岸」，這裡留存著的富歷史氣息的傳統「足助老街」，從香嵐溪步行僅需10分鐘就可抵達，地點非常近。現在足助的街道，一般認為是1775年大火之後重建的，至今依然保留許多江戶時代後期至明治末期興建的建築，足助老街的建築群綿延約2公里，將帶給旅客彷彿穿越時空的感覺，甚至在2011年被選為愛知縣第一個國家重要傳統建築物保存地區。 ▲猶如走入時光隧道的足助老街。



即使在日本也很少見！紅葉與櫻花夢幻同窗的「小原四季櫻」

四季櫻與一般櫻花不同，是一年春秋開兩次的罕見櫻花，特別是秋天開花與紅葉時期重疊，因此可以欣賞到「櫻花與紅葉同框的美景」。1978年舊小原村將其指定為「村之樹」，試圖廣泛繁殖與保護，現在小原地區內的四季櫻約多達1萬棵，到了秋天（每年11月上旬至下旬），遊客就可以欣賞到全日本罕見的絕色美景。





每年11月豐田市也會舉辦「小原四季櫻節」，歡迎來自世界各地的旅人，與同窗的櫻花紅葉拍下珍貴的照片，而主要賞花點是在「小原公園」、「和紙的故鄉」、「川見四季櫻之里」，旅客可利用免費接駁巴士搭配步行，將這些絕美的壯麗花卉全部盡收眼底。



小原四季櫻節

活動日期：2023年於11月11日～30日舉辦

地址：愛知縣豐田市川見町堂之洞

交通：櫻花祭期間「小原交流公園（小原ふれあい公園）」至「川見四季櫻之里」提供免費接駁巴士（在川見四季櫻之鄉，由於今年颱風對「川見櫻花山」部分地區造成破壞，所以步道禁止通行）



▲粉嫩的四季櫻與染紅的楓葉同窗的夢幻景緻。

在和紙故鄉欣賞完四季櫻，至「和紙工藝體驗館」動手DIY

小原和紙擁有500年以上的歷史，是豐田市世界級的傳統工藝，而小原四季櫻的熱門賞花點之一「小原和紙的故鄉」，這裡就坐擁了「和紙工藝體驗館」、「和紙美術館」等建築，在欣賞四季櫻以後，不妨來到這些地方深入了解小原和紙的背景故事，並前往和紙工藝體驗館，嘗試有趣的DIY和紙製作。



和紙工藝體驗館

地址：愛知縣豐田市永太郎町洞216-1

營業時間：9:00〜16:30

公休日：每週一

▲在豐田市體驗傳統和紙工藝製作。