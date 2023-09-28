樂高粉絲要尖叫！樂高「未來概念店」打造首座樂高®迷你人偶工廠，佔地150坪、插旗高雄義享時尚廣場。

一個會讓爸爸喜歡、小朋友更愛的「樂高」積木，正式進軍南台灣港都高雄，成立第一間南部樂高®授權專賣店。同時也是目前全台灣佔地最大樂高®「未來概念店」，空間近150坪。並且，還有全台首座「樂高®迷你人偶工廠 (Minifigure 工廠/Minifigure Factory)」讓大小朋友能體驗更多樂高客製創意、打造自己的樂高樂園。



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全新樂高®授權專賣店因應全球消費行為的改變，於全球各地打造全新「未來概念店」。「未來概念店」空間呈現出多彩卻又簡約的設計，將目光引導至產品以及體驗區，打造更富趣味的樂高®創意遊樂經驗。所以，這一次南台灣首家樂高®授權專賣店位於高雄義享時尚廣場，佔地近150坪的空間、為全台最大的樂高®授權專賣店。





同時，為了持續與在地文化或生活連結，此次以高雄海港都市景觀為靈感，透過一顆顆不同的樂高®積 木拼砌在地景觀，其中包含台灣重要的海港交通樞紐-高雄港、全台首座亦為亞洲最長的跨港旋轉橋-大港橋、全新高雄文化地標-高雄流行音樂中心、環繞高雄市區重要景點-高雄輕軌，以及高雄著名豪華遊艇景觀，為逼真呈現海港都市，更真實拼砌立體遊艇。





當然，讓粉絲們最為期待的就是高雄店有全台灣首座「樂高®迷你人偶工廠」(Minifigure 工廠/Minifigure Factory) 。「樂高®迷 你人偶工廠」延伸「人偶自選樂」概念，除可選擇頭部、頭飾、軀幹、腿與配件外，「樂高®迷你人偶工 廠」加入「個人上身設計」與「樂高®姓名磚塊」，在機台前發揮創意使用不同圖案、文字甚至是自創設 計獨特上衣。「樂高®迷你人偶工廠」圖案豐富，連結在地，亦推出台灣限定圖案，如愛心高雄、小籠包、 台灣黑熊等，讓樂高®大小粉絲發揮無窮創意，打造獨一無二的迷你人偶。





最後，高雄樂高®授權專賣店「未來概念店」在提供豐富多元的體驗同時，於開幕期間9/28至11/30推出多款限量滿額禮，只要成為樂高®會員即可獲得「高雄限定樂高®購物袋」，會員消費滿 2,000 元即贈「樂高®折疊傘」。消費滿3,600元贈「40564 冬日小精靈」或「50565聖誕老人工作室」;消費滿4,200元贈「樂高®鴨舌帽」;消費滿 6,000 元贈 「40528 樂高商店」。

樂高®授權專賣店 高雄義享時尚廣場

地址：高雄巿鼓山區大順一路 115 號 A 棟 2 樓

電話: 07-558-8090

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