醜白兔、涼涼偶裝可愛現身！2023台灣文博會beanfun!「創作者神隊友」攜手16個人氣IP賣萌，免費「夢想月曆、提袋」現場集章送。

2023台灣文博會先衝花博！橘子集團旗下的beanfun!近年來啟動「創作者神隊友」計畫，以神隊友的角色幫助台灣圖文創作者們，提供各式各樣資源和品牌媒合的機會，與在地創作者一起成長。今年首度參加「2023臺灣文博會」，於攤位DO08上打造beanfun!夢想館，力邀醜白兔、涼涼、涼涼、布朗尼等16位人氣IP進駐，現場不僅有各種周邊讓人看到就想買之外，「醜白兔」、「涼涼」巨型玩偶也將現身表演，和大家一起互動、合照。







beanfun!夢想館16位駐站插畫家

以「夢想」為發想打造的beanfun!夢想館中，邀請到「醜白兔」、「涼涼」、「布朗尼」、「嗚比的朋友」、「緩緩」、「起司貝爾」、「小雞崴力」、「鮭魚子」、「倒呱」、「布嵐的販賣部」、「双猫大藥房」、「方坊」、「三點一志」、「麥考艾裘」、「豆豆小売部」和「日頭」16位駐站插畫家，無論是美式插畫風、韓系軟萌可愛風還是呆萌療癒系列，通通都在beanfun!夢想館可以看到、買到。







beanfun!夢想館周邊商品推薦

周邊商品從日常實用的刺繡襪子、絨毛零錢包、暖手枕、保溫水杯、雙層透明杯、側背小包、飲料提袋、環保購物袋，到玩偶、公仔、舒壓造型回彈球等居家療癒小物系列，滿足粉絲收藏的慾望。此外，每個IP都有獨家限定優惠活動，醜白兔抽獎活動最大獎為超Ｑ萌的造型包，讓你成為路上最萌焦點。全館也推出集章活動，集滿指定章數即可免費獲得限定款「夢想月曆盒」與「夢想提袋」，並有機會抽中五星級飯店住宿券。





beanfun!第三屆「創作者神隊友」計畫

beanfun!第三屆「創作者神隊友」計畫也於即日起正式開放報名，為鼓勵創作者堅持花灑創意，凡完成「beanfun!社團每2個月至少10則貼文」、「每2個月參與2次一起SHOW」等指定任務，就提供課程培訓、宣傳資源、社群/活動、 品牌合作、獎金贊助等五大專屬獎勵資源，由beanfun!成為創作者的最佳後援、最強神隊友。



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2023臺灣文博會 beanfun!夢想館

活動日期： 2023/9/26（二）－10/1（日）

營業時間：

09.26 (二)－09.28 (四) 11:00－18:00

09.29 (五)－09.30 (六) 10:00－20:00

10.01 (日)－10:00－17:00

活動地點： 花博爭豔館DO08（台北市中山區玉門街1號）

優惠活動：於攤位完成指定任務，就能集章兌換「夢想月曆盒」與「夢想提袋」，達到指定門檻加碼抽五星級飯店住宿券。



第三屆「創作者神隊友」計畫

報名時間：即日起至9月30日。



beanfun! 創作者神隊友官網

https://bfevent.beanfun.com/bfcreators/



beanfun! 第三屆創作者神隊友計畫資訊

https://bfevent.beanfun.com/bfcreators/events/bfcreators3rd/