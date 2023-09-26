七龍珠Z麥當勞盲卡包！麥當勞9/27推出限量「七龍珠Z角色盲卡包 」期間限定四款包裝，不務正業的麥當勞最懂粉絲。

總是會讓人不小心忘記麥當勞有賣漢堡！麥當勞持續不務正業推出全新聯名，攜手最強動漫「七龍珠Z」推出全台限量10萬包「七龍珠Z角色盲卡包」，超經典角色悟空、弗力札及神龍霸氣現身餐點包裝。同時，歡樂送購買分享餐，再加碼送限量「七龍珠Z撲克牌」。



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麥當勞不想讓粉絲覺得他們只有賣薯條、還有堅持不賣奶昔之外，他們在加購品這一方面也是比起回歸強勢商品這一塊更是有十足準備，這一次將自9月27日起至10月10日（或售完為止），推出限量10萬包「七龍珠Z角色盲卡包」，只要在麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得。





限量10萬包「七龍珠Z角色盲卡包」，是由七龍珠Z普烏篇18款各式經典人物打造而成的「七龍珠Z角色盲卡包」，每一包內含四張隨機角色卡，全台限量10萬包，經典角色卡牌分為三個系列：SSR七龍珠Z傳說角色卡（悟空、貝吉特、悟天克斯…等）使用特殊燙金方式製作，金黃光澤、吸睛度爆表，SR七龍珠Z稀有角色卡（魔人普烏、比克…等）以鏡面材質呈現，炫光四射、酷炫耀眼，R七龍珠Z珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人…等）以精緻珠光質感，重現七龍珠Z人氣經典角色，超精緻的角色卡，絕對是值得收藏的夢幻特典。





除了限定包裝，10月11日起至10月24日（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」，一次享有賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，送禮或三五好友自玩都非常合適，全台限量12萬組，快來麥當勞讓歡聚派對好吃又好玩。







麥當勞「七龍珠Z角色盲卡包」限量10萬包

活動期間：9月27日起至10月10日（或售完為止）。

活動內容：凡購買任何產品(不含醬包及其他非單獨銷售產品)並加價89元，即可獲得盲卡包乙包，每包含有4張隨機卡片，全套共18款卡片。(每包款式隨機分配，恕不指定、更換)

SSR七龍珠Z傳說角色卡包含：悟空、悟天克斯、貝吉特、魔人普烏、悟飯。

SR七龍珠Z稀有角色卡包含：特南克斯、魔人普烏、悟天、達爾、比克。

R七龍珠Z珍藏角色卡：特南克斯、克林、界王、賽亞超人、天津飯、悟天、撒旦先生、人造人18號。



麥當勞獨家「七龍珠Z撲克牌」全台限量12萬組

活動期間：10月11日起至10月24日（或送完為止）。

活動內容：凡於麥當勞購買麥當勞分享盒，並加點指定飲品買一送一（汽水/冰綠茶(無糖)/冰紅茶(檸檬風味/無糖)/經典美式咖啡(冰/熱)，限同品項中杯、同冰/熱），或以歡樂送購買分享餐，即可獲得限量「七龍珠Z撲克牌」。



麥當勞歡樂送獨家滿額禮「暖心杯墊」

活動期間：9月20日起至10月24日，或送完為止。

活動內容：使用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈「暖心杯墊」乙個。

每筆訂單限贈乙份，消費金額恕不累計，Ubereats、foodpanda 均不適用；款式恕不指定，送完為止，活動詳情請見歡樂送訂餐網站。





