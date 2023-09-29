日本控的最愛！SOGO日本京都展「一人份福砂屋、抹茶豆乳年輪蛋糕串」領軍，近100間日本名店快閃SOGO忠孝館。

堪稱最強日本展的SOGO忠孝館，又來搶功日本控的胃！這次以「日本京都展」為主打，集結近百家日本人氣美食、選物快閃東區，其中包括京都百年老店文之助茶屋「蕨餅」等11家美食初登場之外，更針對一人獨享甜點推出「抹茶豆乳 年輪蛋糕串」、「福砂屋長崎蛋糕CUBE」等，即便是一個人前去也能吃到來自日本的爆夯甜點。







連假就到SOGO忠孝館吃京都美食、京都甜點！於即日起至10/10期間快閃登場的「SOGO忠孝館日本京都展」，將百年古都「京都」特色美食甜點全搬到台北東區，力邀內行人才知道的隱藏版京都百年老店跨海來台，以抹茶為主角，請到入口軟嫩Q彈「文之助茶屋」的蕨餅坐鎮，有原味、抹茶、焙茶、綜合四種選擇，一定要先搶。







同樣是老字號百年老舖ちきりや也帶來手工熬煮的「京都抹茶牛奶抹醬」，配吐司或餅乾都超療癒。「京都祇園辻利」抹茶捲心酥，以及おたべ「即享京都 抹茶豆乳 年輪蛋糕串」每日限量的抹茶年輪蛋糕串超療癒。傳統點心八橋餅推薦おたべ「抹茶巧克力八橋餅」、井筒八ツ橋本舗 「夕子生八橋」。而每次都被搶翻的「福砂屋」更是帶來兩款新品，將招牌長崎蛋糕變成脆餅「Bizcocho」，又或是一人獨享盒「長崎蛋糕CUBE」，





SOGO忠孝館 日本京都展

日期：即日起至2023/10/10

地點：SOGO忠孝館12F活動會館/11F特別物販區

