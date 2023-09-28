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拉麵控衝壽司郎！北海道排隊拉麵「信玄」首次快閃登台，140元「信玄味噌拉麵」只賣19天。

2023-09-28 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：492
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編輯 鄭雅之

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拉麵控直衝到壽司郎！幾乎每個月都換新菜的台灣壽司郎，這次以「北海道味蕾之旅」為主題，嚴選北海道最鮮甜的海鮮入菜之外，更加碼邀請到北海道超夯排隊名店「信玄拉麵」首度快閃登台，經典的味噌拉麵一碗只要140元，限定款只賣19天、售完為止，拉麵控一定要先衝一波。
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

在北海道超夯的拉麵名店「信玄」，以濃厚系味噌拉麵為主打，是在地日本人都在排隊搶吃的人氣拉麵。並受到日本壽司郎的邀請推出兩次聯名拉麵大受好評。這次「信玄味噌拉麵」也首度跨海來台，在台灣壽司郎北海道季中限定登場，以甘口味噌為基底，湯底中用豬骨、蛤蠣和大量蔬菜熬煮，配料部分有炒豆芽、叉燒和蔥花蔥絲，搭配有勁道的麵體，於即日起至10月15日限量販售，只在壽司郎吃得到。
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

而說到北海道美食，當然少不了滿滿的鮮甜肥美的海鮮，這次壽司郎「北海道味蕾之旅」嚴選北海道產干貝、鮫鰈、北魷、秋刀魚、野生鮭魚卵等海鮮，做成多款限定壽司讓海鮮空不用飛北海道也能大飽口福。並針對北海道農產品推出飽滿鮮甜的「牛奶玉米軍艦」，以及北海道產赤肉哈密瓜結合壽司郎人氣甜點「北海道哈密瓜卡達拉娜」。近日更在9月18日開設雲林首間街邊店，127坪的用餐空間、252席座位區和20格停車位，讓斗六方便吃壽司。

推薦閱讀：235元吃到飽優惠！韓國爆夯「甩鍋雞」首店進軍西門町，超過50款「韓式炒雞、韓式炸雞」領軍無限吃到撐。
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

壽司郎 北海道味蕾之旅

活動時間：即日起至10月15日止
限定新品：
北海道產鮭魚卵  60元
北海道產昆布漬鮫鰈   60元
明太子北海道產北魷    60元
北海道產貝柱2貫    60元
北海道產秋刀魚 /北海道產醬烤秋刀魚   40元
北海道產花枝鰭   40元
北海道牛奶玉米軍艦   40元
山葵北海道產海螺軍艦  40元
北海道產公魚天婦羅  40元
北海道哈密瓜卡達拉娜  80元
北海道拉麵名店-信玄監修「信玄味噌拉麵」140元

 

更多壽司郎 北海道味蕾之旅照片：
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 北海道壽司、信玄味噌拉麵/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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