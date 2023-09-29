晶華蔬食早餐吃一波！晶華國際酒店攜手小小樹食打造「秋日蔬食餐檯」，集團館內飯店全品嚐早餐蔬食餐檯。
蔬食料理逐漸成為美食文化潮流，晶華國際酒店集團攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，要讓旅人品嚐到最有味道的蔬食限定料理。
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本次小小樹食為晶華旗下各酒店規劃全新早餐蔬食料理餐檯，其中台北晶華酒店的秋日佛陀碗，是以香料拌炒的溫熱薑黃飯為基底，鋪上裹著楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜、以及經過炙燒後外酥內軟的哈魯米起司，搭配方舟生技產銷履歷番茄以及小黃瓜、綜合野菇等小農時蔬，食用前再畫龍點睛的淋上特製沙嗲醬為料理增添滑潤溫順的氣息。
此外，秋日佛陀碗到了台南晶英酒店也展現出在地的風貌，碗內除了有溫熱的香料薑黃飯之外，考慮到食物里程數，直接就地向小農取材，包含梅漬白河蓮藕與香煎水嫩櫛瓜，爐烤食蔬部分提供奶油烤官田菱角和起司烤關廟綠竹筍，橫跨大台南季令物產，吃得出滿滿府城秋日風情。
太魯閣晶英酒店在「衛斯理自助餐廳」早餐時段持續推廣多款有機與在地蔬食，品項包含花蓮壽豐東昇南瓜、栗子南瓜、紅橡木萵苣等小農契作的溫蔬果沙拉與產自花蓮的青苦瓜與洛神花。並將「秋日佛陀碗」部分食材替換成秀林鄉西寶國小有機番茄、秀林鄉紅寶石紅藜麥、原民小農野菜、富里鄉台農57號黃金地瓜以及光復鄉馬太鞍部落紫米、富里鄉富麗米等更具在地風情的選擇，讓體驗融入滿滿的在地特色。
同時，礁溪晶泉丰旅位於北台灣著名的溫泉鄉，理所當然選用大量溫泉蔬果入饌，餐檯上擺放著宜蘭壯圍栗子南瓜、溫泉筊白筍及有機溫泉空心菜等當令美味食材及多樣豐富的當令時蔬，搭配特製的秋日蘋果油醋，整體風味更加提升。
位於高雄的晶英國際行館，令消費者流連忘返的養身晨食選項中，也新增小小樹食秋日佛陀碗。以香料烤南瓜、起司烤孢子甘藍與奶油烤栗子結合的溫時蔬集以及蕈菇洋芋濃湯，秋日佛陀碗更是特別選用旗山溪洲絲瓜、阿蓮野蓮菜、美濃澄蜜番茄、大甲芋頭脆片、茂林(紫斑蝶保護區)有機紅藜麥、美濃香鑽米高雄147號以及大寮高雄9號紅豆等在地特產，主廚團隊結合創新與大高屏在地的蔬食風格之作，讓人耳目一新。
晶華酒店集團
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