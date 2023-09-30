捷絲旅台南虎山館！台南捷絲旅正式更名「捷絲旅台南虎山館」，推出「Just Go即刻出發」住房專案，雙人2,999元、再享高鐵七折。

為了可以加深與在地連結，捷絲旅台南館正式宣佈更名為「捷絲旅台南虎山館」，同時為讓了增加旅人深度體驗虎山自然風貌的意願，10月1日起推出「Just Go即刻出發」住房專案，平日雙人成行含早餐只要2,999元，加購高鐵車票再享七折購票優惠。



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地名「虎山」源自從南向北看的地理特徵，山形輪廓如同老虎趴臥，自清朝時期以種植甘蔗、榨取蔗汁等蔗糖產物聞名，日治時期所創立的車路墘製糖所，農獲量在當時台灣製糖農場中成績非凡並創造輝煌巔峰的歷史篇章。





時至今日，由奇美博物館及十鼓文創園區開啟周遭藝文觀光要點，以台灣復古糖廠設計風格聞名的「捷絲旅台南虎山館」位處兩大必去景點中間，提供旅客最便利舒適的住宿與用餐環境，加上絕美戶外泳池營造出的度假感深受旅人喜愛，透過近鄰三點共創台南仁德最熱門的藝文休閒區，以豐富觀光人潮再續昔日虎山榮景。



除了享受豐沛的藝文能量，飯店另推薦旅人散步至鄰近的「虎山林場」，林蔭步道間充滿神秘感，宛如日本人氣動畫龍貓森林，空氣清新伴隨蟲鳴鳥叫，四季擁有不同風貌之美，也是許多網美和新人婚紗指定拍攝地點。









捷絲旅台南虎山館 更名優惠活動

活動期間：10月1日起

活動內容：Just Go即刻出發 住房專案，平日雙人成行含早餐只要2,999元，加購高鐵車票再享七折購票優惠

