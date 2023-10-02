為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 夢幻紫必拍！全家「金ㄟ紫薯霜淇淋」34元優惠先寄冰，加碼推「泡菜起司鍋…

夢幻紫必拍！全家「金ㄟ紫薯霜淇淋」34元優惠先寄冰，加碼推「泡菜起司鍋巴飯糰、起司包」搶攻起司控的愛。

2023-10-02 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家便利商店 人氣：1,071
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家霜淇淋最新聯名「金ㄟ紫薯霜淇淋」搶先看！每個月都帶給大家滿滿驚喜的「全家霜淇淋」，和百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」首度聯名推出期間限定「金ㄟ紫薯霜淇淋」，夢幻紫的霜淇淋勢必又會刷一排IG限動。同時，繼去年大爆紅的聯名款韓式大飯糰和鮮食，今年也加碼推出四款新品，以加熱型韓式大飯糰、療癒系韓式包子為主打，讓韓食控天天衝全家吃起來。
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全家和金家ㄟ此次以秋日盛產的紫薯作為主角，嚴選台灣在地高品質的「呱呱園」種植的紫薯為原料，香甜地瓜蜜香氣無論是單吃、還是配上小農鮮乳口味霜淇淋都超搭。視覺上呈現淡淡的粉紫色，就連餅乾也換上紫色，讓人少女心噴發。預計將在10/5全面開賣，開賣前七天祭出45元嚐鮮價之外，更在10/5~10/10期間，於「全家」APP隨買跨店取推出5支168元寄冰優惠。
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

同時，也推出四款全新鮮食滿足大家正餐、點心時刻。韓式大飯糰升級為「加熱型」韓式鍋巴大飯糰，有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」兩種口味，外層酥香的鍋巴還刷上韓式芝麻油提香，內餡部分則超道地的韓式料理風味。韓式大包子部分則是將韓國辣炒年糕和核桃紅豆餅變成蒸包，金家ㄟ特製的辣粉紅醬「粉紅爆漿起司包」，以及香甜的「紅豆核桃包」，OL午餐來一份鍋巴大飯糰和蒸包整個超療癒。

推薦閱讀：日本控的最愛！SOGO日本京都展「一人份福砂屋、抹茶豆乳年輪蛋糕串」領軍，近100間日本名店快閃SOGO忠孝館。
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋

開賣日：10/05上市
售價：49元
優惠：
112/10/5-10/11 嚐鮮價45元。
112/10/5-10/10 會員APP隨買跨店取五日快閃優惠5支168元。
 

全家、金家ㄟ聯名鮮食

開賣日：10/04上市
品項：
大飯糰烤牛肉鍋巴飯 52元，搭配指定飲料享69元餐促優惠。
大飯糰泡菜起司鍋巴飯 52元，搭配指定飲料享69元餐促優惠。
金家ㄟ粉紅醬爆漿起司包 35元
金家ㄟ紅豆核桃包 25元

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#全家
morechevron_right
文章關鍵字
全家 金家ㄟ 聯名 全家霜淇淋 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up