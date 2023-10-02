夢幻紫必拍！全家「金ㄟ紫薯霜淇淋」34元優惠先寄冰，加碼推「泡菜起司鍋巴飯糰、起司包」搶攻起司控的愛。
全家霜淇淋最新聯名「金ㄟ紫薯霜淇淋」搶先看！每個月都帶給大家滿滿驚喜的「全家霜淇淋」，和百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」首度聯名推出期間限定「金ㄟ紫薯霜淇淋」，夢幻紫的霜淇淋勢必又會刷一排IG限動。同時，繼去年大爆紅的聯名款韓式大飯糰和鮮食，今年也加碼推出四款新品，以加熱型韓式大飯糰、療癒系韓式包子為主打，讓韓食控天天衝全家吃起來。
全家和金家ㄟ此次以秋日盛產的紫薯作為主角，嚴選台灣在地高品質的「呱呱園」種植的紫薯為原料，香甜地瓜蜜香氣無論是單吃、還是配上小農鮮乳口味霜淇淋都超搭。視覺上呈現淡淡的粉紫色，就連餅乾也換上紫色，讓人少女心噴發。預計將在10/5全面開賣，開賣前七天祭出45元嚐鮮價之外，更在10/5~10/10期間，於「全家」APP隨買跨店取推出5支168元寄冰優惠。
同時，也推出四款全新鮮食滿足大家正餐、點心時刻。韓式大飯糰升級為「加熱型」韓式鍋巴大飯糰，有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」兩種口味，外層酥香的鍋巴還刷上韓式芝麻油提香，內餡部分則超道地的韓式料理風味。韓式大包子部分則是將韓國辣炒年糕和核桃紅豆餅變成蒸包，金家ㄟ特製的辣粉紅醬「粉紅爆漿起司包」，以及香甜的「紅豆核桃包」，OL午餐來一份鍋巴大飯糰和蒸包整個超療癒。
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全家、金家ㄟ聯名 金ㄟ紫薯霜淇淋
開賣日：10/05上市
售價：49元
優惠：
112/10/5-10/11 嚐鮮價45元。
112/10/5-10/10 會員APP隨買跨店取五日快閃優惠5支168元。
全家、金家ㄟ聯名鮮食
開賣日：10/04上市
品項：
大飯糰烤牛肉鍋巴飯 52元，搭配指定飲料享69元餐促優惠。
大飯糰泡菜起司鍋巴飯 52元，搭配指定飲料享69元餐促優惠。
金家ㄟ粉紅醬爆漿起司包 35元
金家ㄟ紅豆核桃包 25元
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