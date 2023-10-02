2024春節行程搶先看！可樂旅遊春節商品全線上架，早鳥預定最高折3,000元、日本韓國美加現在都還有位子。
春節玩日本、遊韓國，逐漸成為國人過新年的新選擇，可樂旅遊看見需求，特別提早推出春節系列商品，搶攻春節旅遊商機。同時，即日起至2023年11月30日前，凡報名春節全線之「祥龍賀歲新年系列團體」或日本線「蘋安賀歲新年系列團體」，並繳訂完成，可立即享有當團團費優惠折扣最高3,000元。
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春節行程首推日本，可樂旅遊為了讓旅客的日本新春假期更顯獨特，可樂旅遊特別於春節期推出諸多期間限定的產品規劃，像是台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」。九州升級入住「別府杉乃井溫泉飯店」與百選溫泉飯店「杖立觀光肥前屋」外，更貼心規劃太鼓秀，為新的一年揭開熱鬧序幕，就是要讓旅客擁有最難忘的新春假期。另外，「蘋安賀歲」新年系列團體行程，於返台抵達台灣機場時更將贈送參團旅客每人一份象徵平安的日本進口蘋果禮盒，祝福旅客開心過好年。
此外，鍾情自然文化風光的旅客，則可參考北陸或東北系列行程，造訪期間限定的「合掌村夢幻點燈」行程、季節限定樹冰美景，或搭乘特別的「津輕暖爐列車」在列車上一邊品嚐現烤魷魚，一邊欣賞著車窗外的銀白色世界，享受著特有的雪國風情；喜愛日本特色列車體驗的旅客，建議還可參考四國獨有的「伊予灘物語號列車」行程，造訪被譽為「日本七大秘境車站」之首的最美無人車站「下灘站」，留下難忘回憶。
而針對想要出遊又擔心口袋不夠深，最低19,900元起就可開心到國外過年。可樂旅遊別出心裁，特別於韓國新春系列行程中安排貼心的圍爐饗宴，於除夕夜當晚分別包下首爾、釜山與濟州等地的特色餐廳，讓旅客就算在國外也能感受滿滿年味，圍爐饗宴除精選當地熱門餐廳享用在地美食外，還規劃有熱鬧的互動遊戲，讓旅客熱鬧過年，除此之外，系列行程更安排入住鬧區星級酒店，方便旅客恣意逛街、血拚。
最後，北美地區的極光行程近來大受市場歡迎，系列行程不僅詢問度高、買氣也相當不錯，可樂旅遊針對美加地區極光，於春節期間規劃有8日與9日行程，帶領旅客到冰川健行、乘極光列車，體驗狗拉雪橇的趣味，新春期間機位有限，建議旅客盡早安排。針對純美國行程，可樂旅遊也特別於春節期間包裝NBA體驗行程，帶領旅客到到金州勇士隊主場欣賞精彩刺激的職業賽事。
同時，今年春節連假，恰巧遇上世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具嘉年華」（2024/2/3-2/13），可樂旅遊對此推出11至13日行程，保證入住威尼斯島上飯店，讓旅客有更多時間體驗嘉年華日夜的不同風貌。針對喜愛德瑞自然風光的旅客，建議可參考可樂旅遊台灣市場獨家推出的「皮拉圖斯山頂飯店」行程，在海拔2,132公尺特色飯店住上一晚，感受壯麗景觀。
可樂旅遊春節商品早鳥預定最高折3,000元
春節商品專頁：https://colatour.tw/C7-yg
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