不二家新型態店舖「Pekolicious」療癒新登場，6種風味、造型療癒的糕點、迷你一口夾新餅同步上市。

日本老字號甜點大廠「不二家」，本次在大阪的阿倍野Harukas開設新型態店鋪舖「Pekolicious」，於9月27日正式開幕！同時還有獨家新品只在新店舖販售，喜歡不二家甜點的吃貨們趕快筆記！

不二家新型態店舖「Pekolicious」大阪阿倍野甜蜜登場

不用飛到日本，在台灣的超商、超市就能看到各式各樣日本不二家的零嘴、甜點！這次不二家在大阪的阿倍野Harukas開設了全新型態的店舖「Pekolicious」，以「讓世界上的每個雙頰都充滿幸福」為出發點，期盼讓眾人都能展現出更多彷彿品嚐到美味的甜美笑容！將店舖命名為「Peko+Delicious=Pekolicious」，以表達這份心情。



▲圖片來源／不二家



Pekolicious特別將既有的熱銷甜點「PEKO的臉頰(ペコちゃんのほっぺ)」升級，打造成獨一無二的美味，新鮮製作，不論是久久未嘗甜食的大人或是熱愛甜點的小孩都能開心享用！升級版的「PEKO的臉頰Premium」以輕盈的卡士達奶油、北海道產鮮奶油和煉乳等為基底奶油，加上獨特的風味奶油，擠入「PEKO的臉頰」的鬆軟糕餅中，每一口都能嚐到綿密奶油！奶油皆為現場擠製，能讓顧客嚐到新鮮剛出爐的美味。



▲圖片來源／不二家



獨家限定的「PEKO的臉頰Premium」共有6款風味，如：經典風味的「牛奶&卡士達」，使用了奶油牛奶和輕盈的卡士達奶油，還有由最高級茶藝師池田研太精心挑選的鹿兒島抹茶奶油結合細緻紅豆的「池田抹茶&紅豆」風味，以及秋季限定的「栗子蛋糕」風味，擠上了栗子奶油，並以栗子點綴。



▲圖片來源／不二家



另外，還有一口大小的夾心餅乾「PEKO龍（ペコロン）」，將酥脆的餅乾夾上可可巧克力醬，共有原味及巧克力2款。餅乾包裝盒也以「PEKO醬」為獨家設計，相當適合作為伴手禮。



▲圖片來源／不二家



▲圖片來源／不二家



■店舖資訊

店舖名稱：Pekolicious(ペコリシャス)

開幕日期：2023年9月27日

地址：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地下2階