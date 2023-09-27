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號稱沖繩Lush！沖繩必買的肌膚保養品牌「SuiSavon-首里石鹸-」登陸北谷美國村，2023正式開幕，伴手禮又多了一種選擇。

2023-09-27 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社コーカス 人氣：48
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特派員 Trish

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沖繩在地品牌護膚品牌SuiSavon-首里石鹸-，於2023年9月23日在沖繩中部地區「美國村」開設第15家位於沖繩縣內的新店！以後要買不必再特地跑回國際通啦！這家品牌在沖繩以外的地方可不好買，在沖繩縣外只擁有5家分店（東京1家、大阪2家、名古屋1家、福岡1家），如果去沖繩，遇到了就快手刀買起來！

▲圖片來源／株式会社コーカス

 

SuiSavon-首里石鹸-

首里石鹸注重「以香氣重現回憶」，是一家在地的沖繩護膚品牌。原材料以沖繩的植物和水果為基礎，同時，從香氣、顏色到配方原料，都堅持傳達沖繩特色。最知名的商品是豐富多彩的「植物手工製潔面皂」（ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸）、充滿美容精華的「精華手霜」（エッセンスハンドクリーム），以及含有沖繩海底泥的「琉球白泥潔面皂」（琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸），全部共有約150種商品。

▲圖片來源／株式会社コーカス

 

SuiSavon-首里石鹸-：北谷美國村店

北谷美國村吸引了沖繩本地以及來日本海內外的許多遊客。首里石鹸特地選在美國村開設分店，希望遊客可以透過產品散發的香氣感受到沖繩的風情、回想起沖繩之美。

▲圖片來源／株式会社コーカス

■商店資訊
商店名稱：SuiSavon-首里石鹸- 北谷美國村畫廊店（北谷アメリカンビレッジギャラリーショップ）
地址：沖繩縣中頭郡北谷町美浜9-1 A棟1F
營業時間：10：00～20：00 
官方網站

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