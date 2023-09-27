輕奢華旅行就選沖繩吧！沖繩東方SPA度假村飯店288間客房翻修完成，預計2023年12月23日正式開放入住。
位於沖繩本島北部、亞熱帶豐富森林和湛藍海洋交融的「森林」（やんばる）入口處的沖繩東方渡假酒店與水療中心（オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ）在此次改建中，將包高級客房在內的288間客房全數翻新。所有客房內均設有室內露台，以及由腳底延伸至天花板的落地大窗戶，讓房客可以舒適欣賞沖繩風景！目前2023年9月12⽇已經開放預約！
翻新客房：Club Corner（クラブコーナー）
Club Corner房間面積約64.9㎡，最多可入住4名房客！由於飯店本身座落於面向海的丘陵上，位於周邊度假區的最高點，房客可以因此俯瞰東海。海景套房擁有寬敞的空間、舒適的客廳區域和開放的室內露台，房客光是躺在床上、坐在沙發上就能享受壯觀的全景。此外，所有客房還設有可感受海風的露天陽台，供房客感受舒適的徐徐海風。
▲圖片來源／HMJ
翻新客房：Club Ocean（クラブオーシャン）
Club Ocean房間面積約68.4㎡，最多可入住4名房客！
▲圖片來源／HMJ
翻新客房：Superior（スーペリア）
Superior型的房間面積約44.6㎡㎡，最多可入住5名房客！這種房型以寬大的窗戶和開放式的室內露台為特色！窗外的自然景觀就像是一幅裱框的畫作，房客可以展望壯觀的海景和森林的綠意。客房內有開放式衣櫥和室內露臺。浴室整體以大理石打造，設有獨立的淋浴間和寬敞的浴缸。
2022年翻新設施：Garden Pool（ガーデンプール）
2023年翻新了客房，2022年則是以公共設施為主。日落後，花園游泳池散發著夢幻且寧靜的氛圍。游泳池旁提供池畔酒吧、池畔燒烤等多樣服務，入住房客可以在觀星的同時放鬆，度過美好的夜泳時光。
▲圖片來源／HMJ
2022年翻新設施：Club Lounge（クラブラウンジ）
Club Lounge僅供Club房型和套房客人使用。空間內充滿綠色的植物，專屬的工作人員會在此為房客提供舒適的休憩時間。
▲圖片來源／HMJ
▲圖片來源／HMJ
■飯店資訊
飯店名稱：沖繩東方SPA度假村飯店（オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ）
地址：沖繩縣名護市喜瀬1490-1
官方網站
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