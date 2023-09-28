漫畫迷手刀入住！神戶大倉酒店推出「漫畫主題房」，從經典到話題漫畫約3,000本一次網羅，爽住飯店看漫畫。
佔有絕佳地理位置的神戶大倉酒店，從房內即可將神戶市區的景色及六甲山的自然風景盡收眼底。這次大倉酒店鎖定了熱愛漫畫的客群，推出限定1間的漫畫主題房，網羅了約3,000本的漫畫， 意圖使人離不開房間！
限量1間！神戶大倉酒店「漫畫主題房」吸睛登場
神戶大倉酒店本次推出全新的「漫畫主題房」，提供約3,000本漫畫，大約有100種主題，從目前當紅的話題作品到歷久彌新的經典作品，大大滿足不同讀者的喜好。
▲圖片來源／神戶大倉酒店
一走進房內映入眼簾的是矗立在牆面及客房中央的書架，彷彿來到了漫畫租借書坊，書櫃的每一處都擺滿了漫畫，目前提供的作品有《名偵探柯南》、《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《獵人》、《JOJO的奇妙冒險》、《火影忍者》、《鋼之煉金術師》、《灌籃高手》、《浪客劍心》、《鏈鋸人》、《我的英雄學院》、《送葬者葬送的芙莉蓮》、《BLUE GIANT 藍色巨星》、《深夜的糟糕戀愛圖鑑》、《【我推的孩子】》、《間諜家家酒》、《夏目友人帳》、《銀魂》、《只想告訴你》、《天才婦科醫》等，且每3個月會更換一次漫畫作品。
▲圖片來源／神戶大倉酒店
不僅漫畫作品豐富多元，書架的佈局也相當用心，擺設的位置易於取閱架上的漫畫，此外，還提供了一些福利，舒適的大坐墊及免費提供客房內的小型迷你吧（冰箱），讓下榻旅人能按照自己的節奏，專心閱讀。
在這個個人專屬的漫畫空間中，除了可沈浸在漫畫閱讀，重溫喜愛的作品之後，也能望向窗外，享受神戶市區、六甲山的美景，度過一個寧靜愉快的假期。
▲圖片來源／神戶大倉酒店
■飯店資訊
主題房名稱：漫畫主題房 盡享3,000本漫畫圍繞的幸福（「MANGA ROOM」ー3,000冊のマンガに囲まれるしあわせー）
開放預約時間：2023年9月8日
開放入住時間：2023年9月9日
※1日限定接待1組客人
費用：1名 24,600起～
官方網站
文章目錄
特派員 Trish最新文章
- 日本全家攜手人氣動漫《咒術迴戰》！第2彈FAMIMA CAFÉ聯名新品登場，10款角色&經典台詞限定包裝直接全包了。
- 輕奢華旅行就選沖繩吧！沖繩東方SPA度假村飯店288間客房翻修完成，預計2023年12月23日正式開放入住。
- 號稱沖繩Lush！沖繩必買的肌膚保養品牌「SuiSavon-首里石鹸-」登陸北谷美國村，2023正式開幕，伴手禮又多了一種選擇。
- 超市限定GODIVA！GODIVA推出超市、便利商店限定款「G巧克力」，全6款等你來體驗。