漫畫迷手刀入住！神戶大倉酒店推出「漫畫主題房」，從經典到話題漫畫約3,000本一次網羅，爽住飯店看漫畫。

佔有絕佳地理位置的神戶大倉酒店，從房內即可將神戶市區的景色及六甲山的自然風景盡收眼底。這次大倉酒店鎖定了熱愛漫畫的客群，推出限定1間的漫畫主題房，網羅了約3,000本的漫畫， 意圖使人離不開房間！

限量1間！神戶大倉酒店「漫畫主題房」吸睛登場

神戶大倉酒店本次推出全新的「漫畫主題房」，提供約3,000本漫畫，大約有100種主題，從目前當紅的話題作品到歷久彌新的經典作品，大大滿足不同讀者的喜好。



▲圖片來源／神戶大倉酒店



一走進房內映入眼簾的是矗立在牆面及客房中央的書架，彷彿來到了漫畫租借書坊，書櫃的每一處都擺滿了漫畫，目前提供的作品有《名偵探柯南》、《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《獵人》、《JOJO的奇妙冒險》、《火影忍者》、《鋼之煉金術師》、《灌籃高手》、《浪客劍心》、《鏈鋸人》、《我的英雄學院》、《送葬者葬送的芙莉蓮》、《BLUE GIANT 藍色巨星》、《深夜的糟糕戀愛圖鑑》、《【我推的孩子】》、《間諜家家酒》、《夏目友人帳》、《銀魂》、《只想告訴你》、《天才婦科醫》等，且每3個月會更換一次漫畫作品。



▲圖片來源／神戶大倉酒店



不僅漫畫作品豐富多元，書架的佈局也相當用心，擺設的位置易於取閱架上的漫畫，此外，還提供了一些福利，舒適的大坐墊及免費提供客房內的小型迷你吧（冰箱），讓下榻旅人能按照自己的節奏，專心閱讀。

在這個個人專屬的漫畫空間中，除了可沈浸在漫畫閱讀，重溫喜愛的作品之後，也能望向窗外，享受神戶市區、六甲山的美景，度過一個寧靜愉快的假期。



▲圖片來源／神戶大倉酒店



■飯店資訊

主題房名稱：漫畫主題房 盡享3,000本漫畫圍繞的幸福（「MANGA ROOM」ー3,000冊のマンガに囲まれるしあわせー）

開放預約時間：2023年9月8日

開放入住時間：2023年9月9日

※1日限定接待1組客人

費用：1名 24,600起～

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