日本全家攜手人氣動漫《咒術迴戰》！第2彈FAMIMA CAFÉ聯名新品登場，10款角色&經典台詞限定包裝直接全包了。

說到日本現在最火紅的熱血少年動漫，不得不提到《咒術迴戰》！隨著《咒術迴戰》第二季「澀谷事件」的登場，日本全家再度出擊！推出「FamilyMart x 咒術回戰合作活動」的第二彈，從2023年9月12日起在日本全國約16,500家全家便利商店同步展開。以角色名言為特色的獨家「FAMIMA CAFÉ」咖啡杯共10款設計，同時還有集章活動，有機會將原創周邊商品帶回家！

FamilyMart x 咒術迴戰第二彈活動開跑！超吸睛10款咖啡杯包裝必買

日本人氣動漫《咒術迴戰》故事展現了不同角色的鮮明個性、華麗的打鬥場面，讓人看了熱血沸騰，同時也探討了人性的黑暗面；此外，再加上行雲流水的動畫、氣場十足的配樂，讓人忍不住一集接著一集看下去。粉絲們期盼的第二季《咒術迴戰》「澀谷事件」開播的同時，日本全家也再次攜手《咒術迴戰》，展開一系列的聯名活動！



▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



其中日本全家獨有的「FAMIMA CAFÉ」，特別將其咖啡杯結合《咒術迴戰》的熱門角色，分別M、L 2種尺寸，各有5款。每一款都繪有一位《咒術迴戰》的角色及各角色的名言，彷彿將角色們的靈魂注入其中，極具張力。數量有限，鐵粉們直接手刀購入吧！



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同場加映！有機會抽中獨家好禮

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在活動期間內，只要出示日本全家的應用程式「全家Pay」，購買指定的「FAMIMA CAFÉ」中杯或大杯咖啡，或是中杯或大杯拿鐵，每購買一杯即可獲得一枚印章。收集滿5枚印章，即可參加抽獎，有機會成為幸運得主，將「獨家設計的帆布畫板」帶回家。



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