超市限定GODIVA！GODIVA推出超市、便利商店限定款「G巧克力」，全6款等你來體驗。

台灣人在日本必買的巧克力品牌GODIVA將於2023年10月1日起，逐步在全日本的超市、便利店、藥妝店、GODIVA GO！等店舖推出「G巧克力」以及「G脆巧古力（22粒裝）」。其中，G巧克力更有米奇的限定包裝哦！



▲圖片來源／GODIVA Japan



這一次，GODIVA巧妙地將象徵性的G標誌和代表性「Cool」系列的心形設計結合在一起，打造了全新的商品線「G」。官方選用了米奇喜愛的起司、櫻桃派、巧克力等口味，打造了限定口味。





G 巧克力：米奇 5粒裝

米奇「G巧克力」精心搭配了櫻桃派和起司，呈現出「牛奶櫻桃＆起司」的特殊口感，除此之外還有微鹹的「牛奶鹽焦糖甘納許」口味。牛奶櫻桃＆起司含有1.6％的櫻桃和0.1％起司成分。一袋中3顆為牛奶櫻桃＆起司口味、2顆是牛奶鹽焦糖甘納許口味。價格為540日幣。



▲圖片來源／GODIVA Japan





G 巧克力：鹽焦糖&黑巧克力

這包由微鹹的「牛奶鹽焦糖甘納許」和濃郁的「黑巧克力甘納許」這2種口味所組成。價格為540日幣。



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G 巧克力：榛果&開心果

這款結合了香濃的「牛奶榛果」和香醇的「白巧克力開心果」這2種口味。價格為540日幣。



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G 巧克力：草莓&宇治抹茶

這款也有2種口味，其中一種是「甘王草莓白巧克力甘納許」，在製作過程中選用了知名的草莓品種「甘王（あまおう）」，另外一種則選用了宇治抹茶，製成散發著宇治抹茶香氣的「白巧克力宇治抹茶甘納許」。價格為540日幣。



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G 巧克力：脆巧克力 22粒裝

「G脆巧克力（22粒裝）」以鬆脆的鬆餅口感，由於份量較大，非常適合當作派對禮盒，多人一起享用。種類包含新口味「牛奶鬆餅蘋果巧克力」、「白巧克力鬆餅南瓜巧克力」、「黑巧克力鬆餅柑橘巧克力」和「牛奶鬆餅巧克力」。價格為1,058日幣。



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