為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > GODIVA×三麗鷗 最強聯名！2023年萬聖節限定產品，大耳狗喜拿化…

GODIVA×三麗鷗 最強聯名！2023年萬聖節限定產品，大耳狗喜拿化身偶像，特裝禮盒10月31日前都買得到。

2023-09-29 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ゴディバ ジャパン株式会社 人氣：86
share
特派員 Trish

特派員 Trish

GODIVA於2023年9月13日起，在全國GODIVA門店、GODIVA線上商店、GODIVA咖啡廳以及GODIVA GO！等店鋪期間限定販售「GODIVA萬聖節系列」，該系列產品與三麗鷗的人氣排行四連霸霸主喜拿狗（Cinnamoroll）聯名推出！如果購買套組，展開來以後就能看到登上舞台的偶像喜拿哦！

GODIVA萬聖節限定：彈出禮盒 9顆裝

人氣角色喜拿和他的朋友們以偶像團體的身份出道囉！只要打開巧克力盒的蓋子，舞台就會立刻彈出來。拉開底下的抽屜，就能享用9種限定萬聖節巧克力。巧克力上都描繪了川著萬聖節限定裝扮的喜拿狗。此外，只要掃描盒子上的QR Code，就能透過AR相框網站拍照哦。價格為4,104日幣。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

 

GODIVA萬聖節限定：萬聖節G巧克力特選組合 2顆裝

這款套組的設計是享受萬聖節的喜拿狗和黑貓，內容物為2023秋季發售的G巧克力！口味包含黑巧克力蘋果甘納許等2種口味，非常適合用來當作小禮物。價格為507日幣。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

 

GODIVA萬聖節限定：萬聖節G巧克力特選組合 6顆裝

這款禮盒的內容物為2023秋季發售的G巧克力！口味包含黑巧克力蘋果甘納許等3種口味。包裝比起2入的又更加華麗、精緻，甚至有拿著南瓜魔法杖的喜拿狗哦！價格為1,490日幣。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

 

GODIVA萬聖節限定：G巧克力 2顆裝 + 玩偶

喜拿狗穿著GODIVA店員的制服，不覺得白白的喜拿狗和GODIVA的棕色帽子、背心很搭嗎？如果你是喜拿狗的粉絲，千萬不要錯過這個套組！除了玩偶以外，套組內還有2顆G巧克力。需要注意的是，這款套組僅能在線上商店上買到。價格為4,015日幣。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社


■商店資訊
商品名稱：GODIVA 萬聖節 系列
販售期間：2023年9月13日～10月31日
販售地點：
全國各GODIVA專賣店
GDIVA線上商店
GODIVA 咖啡廳

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#Godiva
morechevron_right
文章關鍵字
Godiva 巧克力 萬聖節 三麗鷗 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
特派員 Trish

特派員 Trish
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

特派員 Trish最新文章

morechevron_right

COUPON

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up