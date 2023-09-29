GODIVA×三麗鷗 最強聯名！2023年萬聖節限定產品，大耳狗喜拿化身偶像，特裝禮盒10月31日前都買得到。

GODIVA於2023年9月13日起，在全國GODIVA門店、GODIVA線上商店、GODIVA咖啡廳以及GODIVA GO！等店鋪期間限定販售「GODIVA萬聖節系列」，該系列產品與三麗鷗的人氣排行四連霸霸主喜拿狗（Cinnamoroll）聯名推出！如果購買套組，展開來以後就能看到登上舞台的偶像喜拿哦！

GODIVA萬聖節限定：彈出禮盒 9顆裝

人氣角色喜拿和他的朋友們以偶像團體的身份出道囉！只要打開巧克力盒的蓋子，舞台就會立刻彈出來。拉開底下的抽屜，就能享用9種限定萬聖節巧克力。巧克力上都描繪了川著萬聖節限定裝扮的喜拿狗。此外，只要掃描盒子上的QR Code，就能透過AR相框網站拍照哦。價格為4,104日幣。



▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社





GODIVA萬聖節限定：萬聖節G巧克力特選組合 2顆裝

這款套組的設計是享受萬聖節的喜拿狗和黑貓，內容物為2023秋季發售的G巧克力！口味包含黑巧克力蘋果甘納許等2種口味，非常適合用來當作小禮物。價格為507日幣。



▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社





GODIVA萬聖節限定：萬聖節G巧克力特選組合 6顆裝

這款禮盒的內容物為2023秋季發售的G巧克力！口味包含黑巧克力蘋果甘納許等3種口味。包裝比起2入的又更加華麗、精緻，甚至有拿著南瓜魔法杖的喜拿狗哦！價格為1,490日幣。



▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社





GODIVA萬聖節限定：G巧克力 2顆裝 + 玩偶

喜拿狗穿著GODIVA店員的制服，不覺得白白的喜拿狗和GODIVA的棕色帽子、背心很搭嗎？如果你是喜拿狗的粉絲，千萬不要錯過這個套組！除了玩偶以外，套組內還有2顆G巧克力。需要注意的是，這款套組僅能在線上商店上買到。價格為4,015日幣。



▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社





■商店資訊

商品名稱：GODIVA 萬聖節 系列

販售期間：2023年9月13日～10月31日

販售地點：

全國各GODIVA專賣店

GDIVA線上商店

GODIVA 咖啡廳