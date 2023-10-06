鐵道迷打卡點再加一！京都新開幕「福知山鐵道館FUKURAIL」5大特色搶先看，「近距觀賞SL蒸汽火車、體驗鏟煤」通通有，鐵道迷快衝京都朝聖。

鐵道迷準備衝京都了！日本各地的特色主題列車，讓不少國內外的鐵道迷深陷其魅力，只要哪裡推出新款的列車、博物館或周邊產品，都會讓喜愛鐵道的粉絲蜂擁而至，搶著拍下它們美麗的車身或收藏商品。如今位於京都府福知山市的「福知山鐵道館FUKURAIL」已在今年8月底全新開幕，讓鐵道迷造訪京都時，又多了一個新的朝聖景點了。



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2023年8月26日全新開幕的「福知山鐵道館FUKURAIL」，位於京都的福知山城公園內，全館由「歷史展示區」和「交流體驗區」兩部分所組成。「歷史展示區」介紹了「鐵道之城福知山」發展過程的歷史點滴，並展示了珍貴的資料和立體模型。





「交流體驗區」則由福知山公立大學資訊學部的教授和大學生監修，提供「扮演！機關助士」、「模擬駕駛」等遊戲，讓民眾可以用鏟子投煤，體驗蒸汽火車的機關助士的工作；或是擔任電車駕駛員，駕駛福知山周邊的路線，這些都是很適合大人小孩同樂的設施。





福知山鐵道館FUKURAIL館內介紹

歷史展示區

鐵道之城：介紹與鐵道共同發展的城市歷史。





珍貴資料展示：展示車頭銘版、顯示板等珍貴少見的相關物件。





立體模型：透過福知山站在高架前後的場景，了解鐵道之城的變遷。



交流體驗區

扮演！機關助士：可以用鏟子投煤，體驗蒸汽機車的機關助士的工作。





模擬駕駛：體驗當電車駕駛員，駕駛福知山周邊的路線（需要另外支付300日圓）。





互動牆：可以觸摸牆面，創造自己的線路和城市。





兒童區：可以讓孩子們安心玩鐵道玩具的空間。





每逢週末時，「福知山鐵道館FUKURAIL」還有由舊國鐵退休人員等擔任的「鐵道說書人」，可以直接聽到他們講述任職當年的鐵道情況，是全館最大的特色之一。與市民一起創造出來的這間「福知山鐵道館FUKURAIL」，可以讓遊客了解自明治時代從大阪到福知山的鐵道開通以來，與鐵道共同前進的城市「過去」，並感受「現在」，進而對「未來」充滿期待的體驗型新設施。









福知山鐵道館FUKURAIL

地址：京都府福知山市字岡ノ32-20

開館時間：9:00～17:00（最後入館時間16:30）

休館日：星期二（遇假日則隔日）、12/28～31、1/4～6

入館費：大人500日圓、國中小學250日圓、未就學幼兒免費

（備註：福知山鉄道館FUKURAIL・福知山城天守閣・佐藤太清記念美術館3館共通券，大人900日圓、國中小學400日圓、未就學幼兒免費）

交通方式：JR京都丹後鐵道「福知山站」徒歩約15分

官網：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/25/fukurail.html