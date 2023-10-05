探訪基隆海濱秘境！9個仙境級「基隆中正景點」超欠拍，壯麗石階「濱海步道」、逼真神還原「超萌海豹岩」，飽覽北台灣最美沿海絕景。

帶你探訪基隆沿海秘境！位於台灣最北端的基隆，不僅有美味的海鮮小吃，近年來中正區有不少沿海美景，每到假日都會有許多遊客造訪，除了人氣最旺的正濱漁港、和平島與望幽谷等地以外，隱藏在大坪海岸的「超萌海豹岩」、入夜更顯風華的「正濱舊漁會大樓」，也是近年來不可錯過的新一代打卡點。如果你還沒把這9個基隆中正區最多人搶拍的地點都朝聖一次，不妨趁著假日找理由帶男友或閨蜜來趟浪漫的基隆沿海之旅吧。



推薦閱讀：基隆在地人都在吃！7間CP值超高「基隆中正區小吃」大公開，全基隆最好吃「老字號肉焿店」、超邪惡吃法「魚羹裹大腸麵線」，連當地人都超上癮。





基隆境內有相當多美不勝收的山海景觀，特別是臨近海濱的中正區，除了這幾年有狂洗IG版面的「正濱漁港」彩虹屋以外，沿著蔚藍海洋搭建的「望幽谷濱海步道」是由石階構成，一旁也有圍欄，不僅景緻迷人、走起路來也非常輕鬆；「大坪海岸」則是在基隆玩水看海時，最輕鬆就能到達的熱門景點，而且這裡還藏著一個私密的超萌景點「海豹岩」，相當逼真的模樣讓不少網友搶著要與這隻石海豹一同合影。





基隆中正打卡點：和平島公園

部落客 路比食旅生活 Ruby Life 造訪 和平島公園 說：

和平島公園內有多處特殊岩石，像極了許多動物，有興趣的朋友可以來找找。我很沒慧根很多動物都看不出來，都要靠現場的提示版，才發現原來真的有像。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#和平島公園

地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5999





基隆中正打卡點：望幽谷濱海步道

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 望幽谷濱海步道 說：

沿著大海搭建的濱海步道，是石階梯也有圍欄，走起來很是輕鬆，景色更是迷人～這樣的天氣來走剛剛好，大熱天的話因為沒有遮蔽就會比較曬。怎麼拍都美呀～而且又相當好走，車子也不需要開太遠太久就能輕鬆抵達的步道，推薦有機會一定要來走走，一定會愛上。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#望幽谷濱海步道

地址：基隆市中正區北寧路21號

電話：02-2425-8245



基隆中正打卡點：潮境公園

部落客 李大人吃遊記 造訪 潮境公園 說：

潮境公園擁有廣大的腹地，還有大型的公共藝術品，在碧海藍天的襯托下更顯壯麗。另外還有超大的飛天掃帚，看起來好像有魔法般，又有點像在基隆嶼前跳著舞。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#潮境公園

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

電話：02-2469-6000





基隆中正打卡點：大坪海岸

部落客 大海愛上藍天 造訪 大坪海岸 說：

大坪海岸是基隆玩水看海最易到達的熱門景點，每次來總因為漲潮以及海蝕平台，只在岸邊欣賞，聽說裡面居然暗藏一個私密景點海豹岩…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大坪海岸

地址：基隆市中正區漁港一街

電話：無





基隆中正打卡點：正濱漁港

部落客 Kellyの"異"世界 造訪 正濱漁港 說：

前陣子在基隆有個超夯的熱門IG打卡熱點，就是位於基隆和平島南方的「正濱漁港」，正濱漁港算是歷史悠久的老漁港，但還是保有樸實的樣貌。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路58號

電話：無





基隆中正打卡點：基隆海洋科技博物館

部落客 時空幻境 凌雲江海清 造訪 基隆海洋科技博物館 說：

一進入主題館，兒童廳算是第一個展區，這是專為兒童所設計的海洋遊樂空間，基本上一樓的兒童館就值回票價了，外面可以讓小孩玩的地方，收費也差不多是這樣…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#基隆海洋科技博物館

地址：基隆市中正區北寧路367號

電話：02-2469-6000





基隆中正打卡點：基隆中正公園

部落客 大海愛上藍天 造訪 基隆中正公園 說：

這裡除了有早期全台最高觀音大士佛像，還有大佛禪院、長壽鐘樓、彌勒佛像等可以參觀，位居中正公園壽山最頂端，這裡居高臨下，視野極好，可俯瞰基隆市區及基隆港全景。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#基隆中正公園

地址：基隆市中正區壽山路

電話：02-2428-7664





基隆中正打卡點：正濱漁港舊大樓

部落客 小虎食夢網 造訪 正濱漁港舊大樓 說：

正濱漁港舊大樓後方的港口，仍可見到遠近大小漁船停靠，當時修造船隻的鐵軌仍清晰可見，晚上也能在此欣賞到屬於基隆漁港的另類夜景。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#正濱漁港舊大樓

地址：基隆市中正路391號

電話：02-2422-4170





基隆中正打卡點：基隆要塞司令部

部落客 小虎食夢網 造訪 基隆要塞司令部 說：

「基隆要塞司令部」位於舊稱「沙灣」安瀾橋即將於6月8日搶先開幕;大沙灣地區凝縮了基隆史前、大航海、清領、日治與戰後國民政府來台等不同時期歷史，完全無愧於城市起點的稱號。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#基隆要塞司令部

地址：基隆市中正區祥豐街46號

電話：02-2422-4170

