開賣第一天就秒殺！東京中目黑「星巴克臻選®」絕美四季馬克杯上市，領軍8款秋季新品「湛藍保溫瓶、櫻花咖啡豆」開賣，慢一步絕對搶不到。

星巴克鐵粉準備包套收藏！位於東京中目黑的「星巴克臻選®東京烘焙工坊」，在2019年剛開幕時就引起破天荒的排隊人潮，而且不時會推出其他門市都買不到的獨家餐點與周邊，讓許多台灣人也經常尋找代購收藏。最近「星巴克臻選®東京烘焙工坊」再推出一系列話題爆表的「絢彩四季馬克杯」，難搶程度不輸給每年最熱門的櫻花季周邊，有興趣的粉絲們可要好好把握機會購入了。
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▲圖片來源／starbucks
「星巴克臻選®東京烘焙工坊」不只是星巴克在日本首間創立的臻選系列門市，自從在東京中目黑河畔開幕之後，也成為每年春季的人氣賞櫻景點，更不定時會推出只有這間門市才能買得到的獨家周邊與餐點。
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為了表現出目黑川河畔迷人的四季美景，「星巴克臻選®東京烘焙工坊」近期便以「春季櫻花的粉嫩、夏季嫩葉的新綠、秋季詩意的楓紅、冬季天空的湛藍」為靈感，將每個季節的特色融入馬克杯當中，並在背景以線條勾勒出人群熙來攘往的目黑川街道，並結合了隈研吾當初設計這棟建築物外觀時採用的獨特「庇簷」線條，推出4款質感與外表都相當高分的馬克杯新品。此外，同步還有3款全新濃縮咖啡杯上市，只要疊放在一起，就能呈現出星巴克臻選®東京烘焙工坊與目黑川河畔的風景。
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如果你是手沖咖啡愛好者，就不能錯過同一天全新推出的獨家原創「TOKYO ROASTERY MICROBLEND咖啡豆」，這款咖啡的特色在於帶有目黑川櫻花的香氣，並結合了伊予柑的酸甜氣息，最後尾韻還會帶點芝麻般的滑順風味，完美呈現出日本在地食材風味，也是「星巴克臻選®東京烘焙工坊」在這一波全新商品的得意之作。
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星巴克臻選®東京烘焙工坊 9月新品
開賣日期：2023年9月27日（三）
開賣地點：星巴克臻選®東京烘焙工坊門市
售價：
四季馬克杯：共4款，各3,100日圓／355ml
湛藍保溫瓶：5,000日圓／473ml
3入濃縮咖啡杯：8,000日圓
櫻花包巾：2,000日圓
TOKYO ROASTERY MICROBLEND咖啡豆：3,890日圓／250g