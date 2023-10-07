好運三星座，摩羯座突破困境創造佳績，射手座福星相伴手氣旺，天蠍座把握時機促進合作，玥老師分享10／8～10／14的星座運勢。

玥老師在 Walker 占星提醒大家不摔跤，天秤座不借人錢避免損失，雙魚座細心工作以免壞事，雙子座放下忙碌陪伴家人。



牡羊座：照顧自己，注意健康

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢受到大環境磁場的波動而影響你的健康，容易因為免疫力下降感冒生病，出門在外需要準備雨具跟外套，如果貪方便淋雨吹風，小心身體亮紅燈，多休息跟正常作息才能減緩不適，記得照顧好自己別讓愛你的人擔心唷！







金牛座：踏實工作，贏得肯定

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢佳，只要能按部就班跟著進度執行，就能順利完成任務，有能力主動幫助他人，可以得到真心的感謝與肯定。感情表現一般，請多練習說話的藝術，讓伴侶能開心地接受你的想法。







雙子座：發展有限，陪伴家人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢尚可，工作的發展有限，想要努力衝刺，卻遇到資源不足或是時機不成熟的問題，那就換個想法，放下瑣碎的工作，利用這段時間多陪家人，泡茶聊天跟出門散心都是培養感情的方法。







巨蟹座：製造驚喜，感情升溫

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢回穩許多，你的心情也跟好起來，對於身邊的人，生活中用點小心思製造浪漫驚喜，除了帶給對方愉快也能讓之間的感情升溫。工作表現平平，記得跟同事維持良好關係，互相幫忙不出包。







獅子座：以和為貴，不與人爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在人和方面需要特別注意，職場中跟客戶溝通時，你的說話的方式會決定這份訂單是否成交，另外與同事合作別急著說出自己的想法，減少不必要的爭論，順著局勢發展，反而對你更有利。







處女座：享受寧靜，安逸生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢中上，工作的部分沒有太多的挑戰跟困難，很適合安排自己喜歡的事情。趁著空閒遠離他人的紛擾，來一場跟內心深度的對話，你會更了解真正想要的生活方式，提早替未來做規劃，享受愜意的時光。







天秤座：守住荷包，減少虧損

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週金錢運勢不佳，很容易借貸給他人，造成財物損失，遇到身邊親友求助的時候，請先評估自身的經濟狀況，別因為一時衝動而答應對方，小心錢財有去無回。對於誇大的投資宣傳，更不能聽信，這陣子以不變應萬變。







天蠍座：洞察先機，洽談合作

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢轉強，工作方面的成績更是可圈可點，透過觀察合作對象的言行舉止，你能掌握對方真正的心思，進而有機會持續發展。事前多做功課，了解市場與大眾的需求，替自己製造更大的舞台。







射手座：福星相伴，好運駕到

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢如有神助，各方面皆有過人的發展，工作發展平順，就算遇到一點小問題，也能輕鬆解決。感情緣分佳，跟伴侶互動甜蜜，想邁向下一個階段的朋友，不妨找個好時機跟對方談談兩人的未來生活。







摩羯座：突破困境，創造佳績

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週的事業運旺，雖然工作上還是遇到一些瓶頸，只要找對人就可以突破，記得有問題別一個人瞎忙，放下手上的任務，帶著伴手禮拜訪前輩，虛心請益後自然有貴人出手相助，財運也跟著有好的進展。







水瓶座：放慢腳步，預防意外

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢大致尚可，工作的進度能如期達成，在交通方面會有一些小意外，出門前需要預留緩衝時間，多注意交通路況，放慢速度可以避免突發狀況的發生。感情緣分還要多加強，體貼伴侶的付出才不會因小事而爭吵。







雙魚座：粗心犯錯，立馬補救

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，容易因為粗心大意而犯下失誤，負責的工作即使已經很熟練也需要反覆檢查，別因為貪快反而影響正常進度。財運不錯，研究理財相關資訊，透過逆向思考的操作方式，有機會替自己增加獲利。



透過運勢掌握好運，避開麻煩事，我們就能省下心力去做更多有意義的事情。



我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。