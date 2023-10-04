大春煉皂全新旗艦店，沉浸體驗大稻埕百年皂故事， 友善再皂創「皂」新價值，國際洗手日攜手作公益。

10/15國際洗手日即將到來，台北大稻埕老字號香皂品牌「大春煉皂」歡慶品牌一百周年，在迪化街推出品牌全新旗艦店，大面皂牆展示從頭到腳與各式話題款香皂，滿滿品牌經典笑臉標誌，與各式製皂老件與掛鐘，妝點店內首創製皂示範展示的獨特空間，提供消費者從製皂到洗手試用的完整體驗，為大稻埕再添遊逛打卡最佳景點。同步推出大春煉皂・DACHUN 百年紀念的經典皂禮盒(售價1,000元)，以大春煉皂第一代李水土爺爺「水 土」之名創作，蘊藏於大自然中「水生」的滋養，與「土植」的植萃呵護，首推精緻鐵盒包裝，典藏品牌百年故事，送禮自用都充滿收藏價值！





大春煉皂品牌總監李國榮表示，品牌傳承三代，從過去一顆香皂洗全身，發展出洗顏、髮皂、沐浴等不同膚質不同功能，像是最長銷的「瓜顏悅色潔顏皂」，獨一無二的愛倫威士忌聯名皂，洗髮皂、髮餅則廣受愛護頭髮、頭皮使用者喜愛，為成長速度最快的產品。除了全新旗艦店推動香皂知識與體驗外，同在迪化街上另一間迷你精緻的門市，則專門提供以香氛為主，包括香水、蠟燭、擴香…等，及部分品牌經典款香皂提供消費者選購。





大春煉皂並攜手在地香皂產業與飯店業者，共同運用專業做公益，打造永續環保的「植續皂」，包括深耕製皂機械技術70年的興盛鐵工廠、最早引進歐洲沐浴備品的海樂斯企業均加入回收皂計畫，並共同成立「中華民國友善再皂協會」，以最專業製程品質控管，打造台灣專屬的回收皂機制，協會未來也朝向皂的衛教知識推廣與提供諮詢服務。



植續皂首波與W Taipei、台北喜來登大飯店、圓山大飯店、璞旅集團等合作回收開跑，預計提供方舟協會、創世基金會、台灣芒草心慈善協會等公益使用，透過消毒、重整壓模，提供無家者與獨居長者洗衣清潔使用，送愛到更多有需求的機構與偏鄉。





為持續推動並擴大植續皂計畫，即日起至10/15日止，凡在Facebook、instagram打卡標示「#大春煉皂 #友善植續皂」，即可至大春煉皂品牌旗艦店出示後領取植續皂乙份，數量有限，送完為止，一起在10/15國際洗手日一同清潔愛家園。



大春煉皂迪化旗艦店 ：台北市迪化街一段190號

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