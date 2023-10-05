彰化田尾森林系秘境！超紓壓「11個彰化田尾景點」帶你走進最美花鄉，綠意滿滿「台版兼六園」、只開週末「歐風咖啡小木屋」週末放空去。

不要再路過彰化了，全台最美「花鄉」彰化田尾11個森林系景點推薦！每到週末假日，就想出遊舒壓、解放平日上班壓力的你，一定不能錯過以公路花園聞名的「彰化田尾」，因花卉年產量和種類位居全台之冠，逐漸衍伸出各種園藝景觀店、特色景觀餐廳等，不僅是網美最愛的森林系打卡點，更是親子出遊的人氣選擇。





沿著民生路、民族路及公園路周邊為主的公路花園園藝觀光區，道路兩側有許多不同氛圍、不同造景的打卡點，有超巨型仙人掌讓人一秒到沙漠的「生源仙人掌」；擁有後院花園景觀的「全得玫瑰莊園」則是有不規則三角歐風小木屋吸引目光；彷彿來到宮崎駿動畫世界的「小葉欖仁森林」，窩客島這次介紹11間田尾療癒系綠意打卡點，讓大家走進最美花鄉好好的放空。





彰化田尾景點推薦：菁芳園花園餐廳

部落客 馬克的足跡 造訪 菁芳園花園餐廳 說：

整個園區每一個角度都是一個網紅打卡點，聽著療癒的水聲，看著療癒的美景，就像是待在理想的國度一般。是之後還會想要回訪的地方。<全文介紹>



#菁芳園花園餐廳

地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73號

電話：04-8223-535







彰化田尾景點推薦：生源仙人掌

部落客 齊媽 造訪 生源仙人掌 說：

老闆是仙人掌達人，園區展示多款仙人掌與多肉植物免費參觀，若有興趣購買請洽櫃台服務人員。戶外區的仙人掌園很酷，讓人有一種來到沙漠的錯覺。<全文介紹>



#生源仙人掌

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段269號

電話：04 823 2120





彰化田尾景點推薦：全得玫瑰莊園

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 全得玫瑰莊園 說：

景觀餐廳的外型是挑高的三角形，外型相當獨特。用餐的空間很大也很廣，除了有室內用餐空間，還有前庭院、後庭院的用餐空間，沒有時間上的限制，很適合帶小朋友來園區放電。<全文介紹>



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#全得玫瑰莊園

地址：彰化縣田尾鄉打簾村民生路一段422號

電話：04 824 5889







彰化田尾景點推薦：SP-多肉植物 田尾店

部落客 婗媽 造訪 SP-多肉植物 田尾店 說：

每次來到彰化田尾就有一股清流擁入心頭、簡單、乾淨、乾爽、很讓人舒服的地方，來到多肉界精品店SP Garden真的讓我大開眼界。<全文介紹>



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#SP-多肉植物 田尾店

地址：彰化縣田尾鄉富農路三段45號

電話：0921 783 923







彰化田尾景點推薦：綠果庭院

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 綠果庭院 說：

綠果庭院是一個我放很久的口袋名單，不僅好拍還有特殊多肉、觀葉植物及仙人掌可以選購，環境跟造景其實都維護得很好，真心覺得療癒！<全文介紹>



#綠果庭院

地址： 彰化縣田尾鄉張厝巷121號對面有白色貨櫃的園區







彰化田尾景點推薦：綠海咖啡館

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 綠海咖啡館 說：

綠海咖啡館也是一個很好拍照的地方，雖然沒有規劃在這裡用餐，但還是可以進來庭院參觀，範圍不大，但每一個角落每一個轉身都是美麗的風景。<全文介紹>



#綠海咖啡館

地址：彰化縣田尾鄉公園路二段469號

電話：04-8234137







彰化田尾景點推薦：小葉欖仁森林

部落客 揚子陵 造訪 小葉欖仁森林 說：

這裡的小葉橄欖，一年都有不同的色彩風景，聽說在變色的季節來訪，樹葉呈現紅色的模樣，再搭配陽光，更有另外一種不同的美感～<全文介紹>



#小葉欖仁森林

地址：彰化縣田尾鄉民權路與平和路二段







彰化田尾景點推薦：台灣銘園庭園美術館

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 台灣銘園庭園美術館 說：

被園區的珍奇老樹，奇岩異石深深吸引住目光。正因為如此，讓西莉亞對於台灣銘園庭園美術館有著極深刻印象，當時心中直唸著下次有機會一定要再度造訪！<全文介紹>



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#台灣銘園庭園美術館

地址：彰化縣田尾鄉正義村三豐路102號

電話：0900 338 668







彰化田尾景點推薦：田尾波波草

部落客 Pei Wen Tsai 造訪 田尾波波草 說：

終於來朝聖位在於彰化田尾的台版波波草了！波波草靠進彰化田尾公路花園，綠油油的波波草真的超級可愛～讓我們拍了超多網美照的。<全文介紹>



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#田尾波波草

地址：彰化縣田尾鄉田仁路裕豐路交叉路口







彰化田尾景點推薦：建華芙蓉園

部落客 Abby * Ryan 造訪 建華芙蓉園 說：

沒想到彰化多了好多可以玩的地方，而且親子景點也不少，讓Abby覺得連假根本不夠玩啊~雪白波波草像是進階版的，圓圓白白的球看起來很療癒。<全文介紹>



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#建華芙蓉園

地址：彰化縣田尾鄉中正路二段215號

電話：0933-555-669







彰化田尾景點推薦：董家花田

部落客 造訪 董家花田 說：

超人氣康乃馨花呢田，漂亮的康乃馨有粉色、紅色、桃紅色跟橘色，萬紫千紅的花朵讓人美拍拍不完，園區裡也有非洲菊花、向日葵跟洋桔梗，每個區域感覺都不同，也有規劃免費停車場，很值得來逛逛<全文介紹>



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#董家花田(花期約每年四、五月)

地址：彰化縣田尾鄉光復路四段161號

電話：0979 177 659



