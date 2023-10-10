宜蘭員山9個打卡點！宜蘭人也搶朝聖的「免費最美落羽松仙境、日式禪風庭園、螃蟹冒泡湧泉」，帶你闖入員山最幽靜綠地。

來宜蘭別只知道衝礁溪和頭城！來到好山好水的宜蘭縣，最多人喜愛到訪的就是礁溪、頭城或羅東等知名的觀光景點，不過位於西邊的員山鄉卻是坐擁縣內最多埤塘、湧泉、農場和古道的地區，特別是近年相當有人氣的秘境日式古寺「北后寺」、號稱全台最美免費落羽松打卡景點「蜊埤湖」，都是不可錯過的絕景，現在就把9大員山鄉自然系景點筆記下來，假日就和三五好友來場療癒身心的員山一日遊。



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宜蘭員山鄉近年有不少好拍好逛的景點，一一被懂玩的網友挖掘出來，其中「北后寺」可說是近期最夯的隱藏版秘境，古色古香的壯麗宮殿建築，再搭配幽靜的禪風庭園造景，讓人流連忘返，附近就是設有網美必拍彩紅傘的「勝洋水草休閒農場」，還可安排順遊行程；熱門免費落羽松打卡景點的「蜊埤湖」、「羌仔連埤」，則是秋冬到員山旅遊的重點行程，特別是擁有大片湖景的蜊埤湖，還會倒映出一株株形成漸層色的落羽松，相當詩情畫意。





員山人氣打卡點：北后寺

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 北后寺 說：

仿古的宮殿建築體搭配日式禪風庭園造景，吸引不少遊人特地前來走訪，並開放給一般民眾免費入內禮佛；尤其裡頭五米高的泥塑大佛，將近一甲子的歷史更是被登錄為宜蘭縣文化資產...<全文介紹>



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#北后寺

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號

電話：03-923-0863





員山人氣打卡點：蜊埤湖

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 蜊埤湖 說：

秋冬最熱門美拍IG景點蜊埤湖落羽松，號稱全台最美免費落羽松打卡景點，座落在員山鄉福園旁是很有靈氣的地方。沿著優美曲線湖畔環湖一週，欣賞山巒、湖水與天空同在畫布中，風景真的很優美啊...<全文介紹>



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#蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路（樹葉顏色依季節有所不同）

電話：03-922-0433



員山人氣打卡點：羌仔連埤

部落客 Catalina 旅遊小筆記 造訪 羌仔連埤 說：

羌仔連埤就是我們今天去的第一個行程～在落羽松旁的戲水池，圍著湖畔的落羽松，秋天轉黃時，可是知名的落羽松秘境呢！位在雪山山脈的山腳下，溪水清澈冰涼，是免費的戲水池，小朋友的天堂喔！<全文介紹>



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#羌仔連埤

地址：宜蘭縣員山鄉榮光路352巷55號

電話：無





員山人氣打卡點：肖楠步道

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 肖楠步道 說：

「肖楠步道」才剛到入口便看到大片的茂盛樹林，心裡已經非常雀躍和期待，想要享受這一趟森林浴，高聳的樹幹筆直衝天為我遮蔽了豔陽，我像是走入森林的小精靈，輕輕地在鋪滿碎石的步道上踩踏...<全文介紹>



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#肖楠步道

地址：宜蘭縣員山鄉

電話：無





員山人氣打卡點：圳頭鴛鴦溪

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 圳頭鴛鴦溪 說：

來這裡玩水的朋友都是將車子停在馬路上，再走進溪流之中，但也不用一分鐘就可以到達了。整個河面的水位不到膝蓋，幾乎能輕鬆地漫步在水裡。<全文介紹>



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#圳頭鴛鴦溪

地址：宜蘭縣員山鄉

電話：無





員山人氣打卡點：望龍埤

部落客 寶小銘的天空 造訪 望龍埤 說：

我們來「望龍埤」已經來過好多次了，每次都有不一樣的景緻。雖然這次沒有藍天白雲的陪襯，但是碧綠的湖景和紅色拱橋依然十分迷人。<全文介紹>



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#望龍埤

地址：宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路18-6號

電話：0935-172-968





員山人氣打卡點：螃蟹冒泡

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 螃蟹冒泡 說：

湖北村屬於偏低的位置，也因此溪流匯集便在公路旁形成一個自然的沼澤地帶，地下水由地表湧出，夾帶許多圓形小氣泡而上，就像螃蟹吐泡沫似的，當地民眾也依此自然現象取名「螃蟹冒泡」。<全文介紹>



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#螃蟹冒泡

地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18-1號

電話：無





員山人氣打卡點：勝洋水草休閒農場

部落客 小佳的幻想世界 造訪 勝洋水草休閒農場 說：

文化館外面有一個網美必拍的彩虹傘，天氣好的時候在傘下怎麼拍都好看，許多人到勝洋水草一定都會在這裡拍照留念。<全文介紹>



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#勝洋水草休閒農場

地址：宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15-6號

電話：03-922-2487





員山人氣打卡點：木渠多肉樂活農場

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 木渠多肉樂活農場 說：

木渠多肉樂活農場本身也製做了不少組合盆栽的容易，雖然也有些是批來的，但他們的手工也滿巧的，利用廢棄的玻璃瓶做出來的也很厲害呢。<全文介紹>



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#木渠多肉樂活農場

地址：宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路9-12號

電話：0939-833-441

