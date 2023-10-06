台南雙十旅遊行程推薦！台南ONE PIECE海潮慶典、2023德元埤荷蘭村風車節、2023台南市水域遊憩體驗，四天三夜台南玩不完。

2023年最一次連續假期，中華民國雙十國慶4天連假，大家都準備好衝一波旅遊了。台南市觀光行銷科S特別為國人整理了連假來台南玩、玩四天三夜都玩不完的台南旅遊行程攻略。就是希望讓國人可以在這歡慶雙十國慶的同時，也可以認識台南的風景、台南的美食。



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台南必玩景點 #ONE PIECE海潮慶典 (9/8-10/29)

台南在1624年加入全球大航海時代以來，明年就要邁入400年，而魯夫也帶著草帽一行人乘著千陽號登陸安平遊憩碼頭共襄盛舉！現場不只有還原度超高的12公尺高千陽號氣球裝置、5座2公尺高的喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP、5座主題拍照區，還有快閃店可以購買週邊商品，千陽號陸上氣球搭配耳熟能詳的初代片頭曲上演燈光秀，就是要讓粉絲夥伴們熱血沸騰。





#國慶限定 雷虎70耀雙十 2023水交社國慶系列活動 (10/7-10/10)

今年適逢空軍雷虎特技小組成立七十周年，水交社文化園區特別在國慶連假期間舉辦系列活動，包含空軍官校軍樂隊表演、三軍寶寶跳舞、小兵體驗營、水交社走讀、飛行服體驗、街藝舞台、吉祥物見面會，結合一聯隊特展設置旗海及雷虎特色拍照點，歡迎大家一起來回憶雷虎小組的崢嶸歲月。



國慶連假期間水交社文化園區同時也舉辦「那時彼刻～水交社導覽走讀活動」，讓大家一起來深度探尋水交社文化園區的前世與今生，全程免費。參觀完水交社，再前往藍晒圖文創園區，在不久前剛揭幕的新亮點─梯屋藍晒圖拍張網美照，附近還有臺南市美術館、台南孔廟、武德殿、林百貨等等超多經典景點。





台南雙十限定活動 #2023台南市水域遊憩體驗活動 (10/7~10)

臺南世界海洋日系列活動之一「2023臺南市水域遊憩體驗活動」，今年最後一波活動就在柳營區德元埤荷蘭村登場，包括獨木舟、立式划槳、龍舟板免費體驗活動，讓大家不用自己帶器具就能徜徉在湖光水色中，另外為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，每日活動第1梯次保留10個名額給身障及弱勢朋友優先報名，歡迎大家把握最後機會踴躍報名參加。





台南必拍景點 #2023德元埤荷蘭村風車節-Touch風 觸動 (9/29-10/15)

滿滿荷蘭風情的德元埤荷蘭村今年以「風 觸動」為主題舉辦風車節活動，現場四大主題佈景以及四大主題活動，內容豐富多變，國慶連假第一天（10/7）還有與錠嵂藍鵲基金會合作上演的「毛小孩×鵲寶公益劇團童樂會」，包括劇團精彩演出以及多組公益團隊與創意團隊前來共襄盛舉，讓大小朋友及毛小孩在現場同樂。





2023雙十國慶台南最美自然景點推薦

國慶連假期間也還能欣賞到甜根子草，除了大内橋下曾文溪畔（曾文溪大內橋至二溪大橋間）之外，在後壁台一省道八掌溪橋旁、84號快速道路官田西庄河堤内，以及山海圳綠道36K（官田曾文溪渡槽橋旁）等地，都看得到大片雪白的甜根子草隨風搖曳的美景，提醒大家，因為甜根子草大多生長在河床砂礫上，拍照取景時一定要安全。



同時，到了大內就必須要走訪南瀛天文館，可參加2023「中秋月成雙」中秋暨國慶系列活動」（10/7-10/10），還可以到山上花園水道博物館欣賞古蹟以及一年四季各有不同的自然景緻，還有走馬瀨農場和左鎮化石園區，也都非常適合大小朋友同歡。



2023台南好康券

活動期間：7/1-10/31

活動內容：在十月底前入住指定旅宿的遊客可免費獲得「電子台南好康券2日券」，可免費搭乘大台南公車，也可至配合商家兌換好康優惠，還可參加線上集章抽獎活動。



2023台南購物節

活動期間：9/1-2024/3/10

活動內容：活動期間在台南店家消費累計滿200元以上，並在活動網站登錄發票或收據即可參加抽獎，單筆消費最高可獲得300組序號，獎品有汽車、機票、黃金、手機、各式家電以及千萬神秘大獎。



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