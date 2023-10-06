「準備好進行汪汪救援了！」汪汪隊立大功－超級大電影限定快閃店即日起全台百貨巡迴登場，人氣機能兒童服飾、獨家阿奇、毛毛撞色系列與超狂必抽盲盒必須入手。

汪汪隊立大功粉絲們，準備好進行汪汪隊救援了嗎？一場令人熱切期待的盛事即日起，將在全台中南部百貨巡迴登場，這將是一場絕對不容錯過的汪汪隊立大功超級大電影限定快閃店活動，假日周末還有阿奇毛毛見面會與大家相見歡。無論你是小朋友還是大人，活動除了能拍照拿好禮外，還有超狂限量盲盒抽，送到手軟，買到過癮。





本次汪汪隊立大功超級大電影限定快閃店，將於即日起至10月10日在新光三越高雄三多店8F率先登場，第二場於10月16日前在新竹巨城5F創藝廳，第三場於10月18日至10月29日在台南新光三越中山店13F登場，最終場11月2日至11月12日在台中中友百貨13F國際大廳，限時14天驚喜連連，現場天天消費滿$900(需含汪汪隊限量設計服飾)即可免費抽盲盒送電影版限量水壺包袋及兒童背袋4款，最大獎還有汪汪隊聲光巨型總部2台(市價$7999)。



滿足你的虛榮感與時尚魅力

由UCA MADE設計團隊全新執掌打造汪汪隊立大功-超級大電影版限量服飾單品，團隊過去以日本知名卡通-超人力霸王服飾設計起家，並擅長將卡通圖像2創並重組排列組合而聞名孩童界卡通市場，快閃店首次在現場打造汪汪隊電影版總部更衣間，讓全系列的限定商品更有美式時髦的氣息氣氛，款式一共釋出10款不同的設計搭配，這些服飾不僅高品質，還具有戶外實用性，確保您的孩子在各種場合中都能表現出色，獨一無二。



超狂盲盒抽獎體驗

除了限量商品以外，超刺激的重頭戲，盲盒抽獎體驗，凡只要消費滿$900(含限量設計服飾乙件)即可抽到汪汪隊限量兒童包袋(中獎機率70%)、水壺背袋(中獎機率20%)、汪汪隊超級大電影總部(中獎機率10%)你將有機會獲得限定的汪汪隊立大功驚喜禮物，每一個盲盒都蘊含著無限可能，等待您去發掘，這絕對是一個令人期待的購物體驗。





電影版真實賽車道場景

主要一進門，就可以看到汪汪隊超級大電影，真實1:1的賽道場景，現場還有三款阿奇、毛毛、小礫的大型玩具車可以拍照打卡，現場只要在汪汪隊立大功電影賽道場景穿上限量電影服飾合影，並可獲得拍照上傳至活動專屬粉專指定留言區留上「一起來參加汪汪隊立大功-超級大電影限定店活動」分享@好友2位，還可以抽電影主題限量好禮5名！





獨家電影版限定玩具與周邊

阿奇與毛毛，作為汪汪隊立大功的一員，一直是粉絲們的最愛。這次超級大電影限定店提供多樣立大功成員商品，包括汪汪隊立大功-電影版2 阿奇豪華聲光變形警車、汪汪隊立大功-電影版27吋絨毛布偶角色可選、汪汪隊立大功-電影版2 狗狗英雄角色4入組及相關限量電影版抱枕；汪汪隊必需生活用品，所有都是為了滿足那些對這個可愛的狗狗角色情有獨鍾的小孩和爸媽。無論你是收藏家還是汪汪隊的忠實粉絲，這個快閃店都能滿足全部的購物需求。詳情請追蹤 : UCA奧特創藝Facebook





高雄新光三越高雄三多店8F : 即日起至10月10日阿奇毛毛見面會: 9月30日下午15:00PM新竹巨城BIG CITY 5F創藝廳 : 即日起至10月16日阿奇毛毛見面會 : 10月14日下午15:00PM

台南新光三越台南中山店13F : 10月18日至10月29日

阿奇毛毛見面會 : 10月21日下午15:00PM



台中中友百貨13F國際大廳 : 11月2日至11月12日



台中中港店新光影城句商店13-14F : 即日起至10月31日