家樂福熱銷三大酒款竟指名要他? 法國人認證的美味儀式-好麵配好酒，就是這款。

隨著疫情解封，上班族總是喜好邀約朋友或是自己在家小酌美食來犒賞自己，而近期流行以簡單的「醒、拌、聞、品」四步驟，用一瓶好酒配一碗好麵來開啟美好的每一天，其中榮獲ITI國際風味2星榮耀的巷口拌麵大獲多家名店的認可，不僅全台8家酒吧一致肯定此款麵配酒最為合適，就連知名法籍YouTuber 我是路易與未婚妻，吃過後也讚不絕口並再次認證巷口拌麵搭配酒吃更是絕配。





巷口拌麵是以獨家非油炸技術製成，還原如現煮般的口感，再加上堅持傳統工法炒煮醬料，讓消費者直接感受到巷口拌麵的真材實料，同時巷口拌麵一直堅守給予消費者更健康安心的品質及更便利之初衷，並為了兼顧不同的消費者需求，設計為五辛蔬食可食，且訴求簡單四步驟”醒、拌、聞、品”四STEP正如品酒儀式一樣，讓你每一口都沉浸在生活美感，而家樂福更是精選黃金組的三大酒款，其中紅油椒麻拌麵是以微辣風味搭配西班牙Casteller CAVA Brut，剛好以清爽偏花香的酒類味型互補上巷口濃郁微辣的風味，入口搭配後調和下更顯中和；而厚麻醬拌麵則推薦搭配義大利閃耀氣泡酒或法國波培氣泡白酒，讓每一口不膩且淡淡的香氣讓欲罷不能，更顯滋味。現在到家樂福，巷口拌麵跟家樂福限定的3款氣泡酒都可以在家樂福輕鬆採購，讓你輕鬆在家也能營造儀式感滿滿的氛圍的燭光晚餐。





為了讓大家感受拌麵佐酒的魅力，接下來，10月中拌麵廠商也會跟全台知名的八間酒吧進行合作，推出限量的相拌組合，凡來這指定的八間酒吧，指名巷口拌麵專屬餐點，該間酒吧會額外再贈送一杯獨家特調，讓更多消費者一同品嘗這款被名店指名的巷口拌麵之魅力，屆時巷口拌麵會於全台酒吧等你來體驗這碗愛不釋手的魅力。

