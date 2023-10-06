Gogoro Network 電池交換生態系有感進化，快閃台北橋嶄新回歸，10/28最狂電車萬聖節趴報名開跑。

2023年是 Gogoro Network 成果豐碩的一年，Gogoro Network 夥伴們以前瞻思維、創新格局，齊心投入開發電動運具，讓 Powered by Gogoro Network® (PBGN) 聯盟成為目前台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的跨產業生態系，Gogoro Network 生態系統正在為台灣和全球的電動機車運輸建設帶來重大的影響和改變。





Gogoro Network至今已在全台建置2,545個GoStation電池交換站、12,325個機櫃、113,792個電池交換槽，相當於平均每站就擁有 45 個槽數。Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network 朝著『打造有感服務』的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過Gogoro Rewards點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。





廣度、深度、量能再升級

根據Gogoro Network最新統計資料，超過130萬顆智慧電池每天服務Gogoro與PBGN車主、以及GoShare用戶，單站擁有超過120個電池槽的Super GoStation，平均每月就產生近200萬次電池交換，滿格電池交換率達99.2%。GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66% 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。



更多服務隨心折抵電池資費

綠點折價&Gogoro Rewards共減免$1.5億資費，每人每月帳單平均享66折，訂閱自由省資費方案用戶的車主打開App，就能找到附近的「綠點」 GoStation（有 10 顆以上滿格電池的站點），在「綠點」單次換電即享最高8折的動態折價6優惠，至今已為車主減免 $6,080萬資費。





「快閃台北橋 – 百 GO 夜行」重磅回歸，首度結合萬聖節打造最狂電車盛事

變裝趴、金曲舞台、風格美食市集嗨翻天，齊聚夜騎台北橋

睽違三年，「快閃台北橋 - 百GO夜行」活動，將於10/28在新北陽光運河籃球場旁盛大登場！號召所有Gogoro及 PBGN車主、GoShare用戶一起狂歡，即日起至10/24報名開跑，活動報名網站：https://letsgogoro.tw/2023taipeibridge。



五大亮點搶先看：

1.全台首屆 PBGN 電車改裝大賽開催，揭開台北橋狂歡序幕！即日起至10/22日止，至活動網站上傳改裝愛車作品，就有機會於台北橋活動現場展示愛車，並角逐萬元大獎。

2.邀請車主與愛車一同變裝出席，巨型打卡裝置拍好拍滿，享受絕無僅有的電車排隊。

3.超人氣歌手韋禮安、金曲樂團麋先生 MIXER、知名DJ賴皮MR. SKIN 登台演出，還有風格市集獻上多款排隊名店美食，為週末增添無限樂趣。

4.全體電車騎士首次夜衝台北橋，創造最經典、最震撼的台北橋電車瀑布畫面，展現電車氣勢。

5.凡報名成功，即可於現場領取限量獨家報到禮，並享有專屬抽獎活動資格，體驗最有感的萬聖節。