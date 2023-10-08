宜蘭礁溪親子景點！宜蘭礁溪「7大親子景點推薦」大小朋友都玩瘋，餵食鯊魚、3層樓溜滑梯、黃色小鴨澡堂，週末衝宜蘭遛小孩。

放假衝宜蘭遛小孩！對許多雙北人來說，放假衝「宜蘭」路程不常、玩法很多，是親子出遊的首選之一。這次窩客島整理親子旅遊熱點「宜蘭礁溪」7個親子景點推薦，讓大小朋友不只有遊樂設施，還有動植物生態觀察、小動物餵食體驗、還有可愛的鴨鴨澡堂等景點，就連大人也跟著玩瘋。







宜蘭礁溪親子景點推薦：甲鳥園

窩客 撒野樂活小村婦 説：

一間複合式養鴨農場，更是近來頗受歡迎的熱門親子景點。從傳統鴨寮轉型並與當地優質環境結合...這裡不但開放民眾參觀鴨舍，瞭解鴨群的飼養方式，更可以近距離與小鴨親密互動，所以非常適合全家大小親子一起來遊玩體驗。<全文介紹>



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#甲鳥園

地址：宜蘭縣礁溪鄉開蘭路209號

電話：(03)928-8152

收費方式：進場遊客每人收取100元入場費，可全額抵消費。







宜蘭礁溪親子景點推薦：龍潭湖畔悠活園區

窩客 饅頭弟 説：

利用76個純白貨櫃打造全台最大的貨櫃建築，結合湖畔打造綠意滿滿的悠活空間，景觀咖啡廳提供咖啡、鬆餅等輕食飲料，很適合帶親子來遊玩...<全文介紹>



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#龍潭湖畔悠活園區

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號

電話：0800-059-588

收費方式：免費入場





宜蘭礁溪親子景點推薦：潭酵天地觀光工廠

窩客 紫色微笑 説：

潭酵天地不但門票免費，還有2個溜滑梯，最新三層樓高的溜滑梯，還有醋醋小火車、長頸鹿，超好拍的景點，是個非常適合遛小孩的好地方!另外，免費試飲與產醋產線也可以參觀，不管大熱天下雨天這裏都很適合...<全文介紹>



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#潭酵天地觀光工廠

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路25號

電話：0800-889-096

收費方式：免門票







宜蘭礁溪親子景點推薦：金車生技水產養殖研發中心

窩客 藍♀β♥love♥晴 説：

池中有好幾種鯊魚看起來不大隻，可以看著池邊的鯊魚介紹牌來認一下看到那幾種鯊魚，超酷的，第一次這麼近距離還是由上往下看鯊魚，這感覺跟在海洋館看到的又不太一樣...<全文介紹>



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#金車生技水產養殖研發中心

地址：宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭路162-13號

電話：03-988-9400

收費方式：門票200元/人，身高100公分以下 100元/人







宜蘭礁溪親子景點推薦：輕親魚朵生態園區

窩客 靜怡＆大顆呆 説：

宜蘭礁溪親子旅遊好去處「輕親魚朵生態園區」，可以體驗親子釣魚、撈蝦樂趣外，還可以大啖鹽烤魚、烤蝦的美味，有玩有吃大人小孩都笑開懷，免門票入園、免費停車，峇里島風庭園很好拍，另外也有魚丸DIY及坐鴨母船罩魚等，是宜蘭相當不錯的親子景點...<全文介紹>



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#輕親魚朵生態園區

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段495號

電話：(03)987-0238

收費方式：免費入場







宜蘭礁溪親子景點推薦：金車礁溪蘭花園

窩客 Vanessa 説：

水池生態區這裡最萌生物出沒-就是傳說中的呆萌水豚君啦，還有親親水豚體驗活動，費用$150，可以餵食、刷毛等近距離接觸30分鐘，如果覺得牧草不夠餵還可以另外加購$50元。...<全文介紹>



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#金車礁溪蘭花園

地址：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路103-1號

電話：(03)988-7820

收費方式：門票200元/人，身高100公分以下 100元/人







宜蘭礁溪親子景點推薦：礁溪蔥澡溫泉澡堂

窩客 李大人吃遊記 説：

一般溫泉湯屋不外乎簡單的隔間，或是走典雅路線，今天要介紹位於宜蘭礁溪的蔥澡，則是一間將老旅店重新翻修，充滿藝術風格的文創澡堂，充滿童趣，讓你回到小時候邊洗澡邊玩玩具的美好時光。...<全文介紹>



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#礁溪蔥澡溫泉澡堂

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

電話：(03)987-6929

收費方式：依不同澡堂類型收費，實際價格依現場為準。



