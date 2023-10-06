SUNMAI水果盤調啤No.1！SUNMAI金色三麥有感度7.77%「水果盤調啤No.1」黃金比例「調啤」，喝出777強運好人品。

SUNMAI金色三麥一直是許多啤酒控喜歡的酒款之一，這一次SUNMAI金色三麥為了讓啤酒控可以喝到更有感、更有味道的啤酒，特別推出全新「水果盤調啤No.1」，多種水果共組多層次口感，要用暢快氣泡及豐沛果香，搭配恰好有感的7.77%酒精度，完全黃金比例喝出777強運好人品。
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SUNMAI金色三麥「水果盤調啤No.1」靈感來自雞尾酒始祖「潘趣酒（PUNCH）」，釀酒師就像在玩777水果盤，從無數組合中挑選出黃金柚子、紅白葡萄、香甜蘋果，用7.77%酒精度打造黃金比例，每一口都能品嚐到洋溢柑橘調的天然精油香氣，同時用清新果香席捲味覺。
同時，SUNMAI金色三麥「水果盤調啤No.1」罐裝設計呼應復古潮流大勢，以水果盤機台重現遊藝氛圍，想要連中7張發票、連贏7場電玩、連拿7把自摸。SUNMAI金色三麥「水果盤調啤No.1」，用7.77%喝出777連線強運好人品。
SUNMAI金色三麥水果盤調啤No.1
容量：500ml
酒精度：7.77%
販售通路：7-ELEVEN統一超商
建議售價：$99/瓶