金高58白金龍！黑松攜手金門酒廠推出「限量泰坦灰 大師源酒」酒界超新星，低調又奢華的美、讓酒饕默默必收。
喜歡酒、也愛收，是許多酒饕一生的喜好，特別是金高的愛好者，就是喜歡那一口入喉的快感，慢慢再從肚子裡熱起來，再配上一點零食，就是值得品味的金高人生。為了讓金高愛好者有更多的選擇，黑松公司聯手金門酒廠，推出源酒系列全新力作「白金龍上市61週年大師百選版」，運用平均30年的紅磚窖池古法釀造，再由釀造完成的原液中百中選一進行熟成，成就出「陳香、醬香、窖香」三香齊聚的珍稀酒款。
推薦閱讀：嫦娥都想喝一杯！臺虎調酒型啤酒「柚光仙子」9/30限量開喝，甘甜微酸的白柚汁配上純天然發酵9.99%、忍不住多喝兩口。
這一次令人引頸期盼的「白金龍上市61週年大師百選版」則是探尋白金龍香氣與工藝的源頭，結合了系列酒款製程精華，由大師級的調酒師於眾多原液裡百中選一，運用平均30年的紅磚窖池古法釀造，再由釀造完成的原液中百中選一進行熟成，成就出「陳香、醬香、窖香」三香齊聚的珍稀酒款。
「白金龍上市61週年大師百選版」酒香風格沉穩，帶有古董沉木特有的年代感；中段口感富有古早味蜜餞的酸甜滋味，讓酒體飽滿而不刺激，更襯托出醬香的厚重扎實；尾韻持久而討喜，令人忍不住想入手源酒三部曲，讓別具風格的作品齊聚一堂，交織出一場高粱酒的交響樂。
同時，「白金龍上市61週年大師百選版」不僅在技術及風味上繼承源酒系列的特色，就連瓶身設計也暗藏巧思。「58 白金龍源酒」與「59.2度白金龍首席源酒」作為系列開端作，瓶身設計選擇了最原始、純淨的黑白色彩，融合兩者的「大師源酒」則由黑白調和出質感灰色調，向系列前作致敬。整體瓶身以亮面噴瓷打造金屬質感，搭配古銅浮凸燙金文字及代表性雙龍圖樣，遠觀精緻悅目，觸感更是一流。
白金龍上市61週年大師百選版
酒度：59.6度
容量：600ml
建議售價：1,000元
販售通路：即日起全台各地區酒類專賣店陸續開賣；10/4起全台7-ELEVEN及全家皆可店洽預購。(實際價格、庫存及販售方式依各通路為準)
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 哆啦A夢爆米花！起士公爵獨家推出「哆啦A夢 爆米花」特濃起士、焦糖牛奶，超萌設計要讓粉絲連包裝都捨不得拆。
- 台北人7塊牛排！牛排控一定要知道的7間牛排館，安東廳、寶艾、史密斯、A CUT、ROBIN'S Grill、PRIMR ONE、Lawry's，每一口都是經典。
- 2023台東光祭！臺東縣2023「回知本．光祭」秋遊台東、日夜都精彩季節限定活動，由藝術家森岡厚次等12位藝術家聯手創作。
- 2024春節行程搶先看！可樂旅遊春節商品全線上架，早鳥預定最高折3,000元、日本韓國美加現在都還有位子。