來去北海岸風箏節放空！睽違三年「2023新北市北海岸國際風箏節」強勢回歸，超過100組巨型風箏齊飛、快遛小孩放電。

新北人雙十連假第一天就到北海岸看風箏節！睽違三年強勢回歸的「2023新北市北海岸國際風箏節」於今日正式登場，將石門白沙灣的藍天變成舞台，邀請超過100組國內外風箏好手同台較勁，更針對台灣特色製作台灣藍鵲、肉粽等特色風箏，無論是大小朋友看到滿天風箏隨著海風齊飛飄揚，都會超興奮、舒壓。





台灣第一個國際性風箏節「2023新北市北海岸國際風箏節」，將石門獨有的觀光資源串連，配上海邊豐沛的風力，從1999年舉辦至今已成為指標性的風箏活動，更被譽為「石門風箏文化之都」。今年疫情後以「風在石起」為主題，回歸登場，現場有荷蘭、瑞典、美國、日本、印尼、泰國、新加坡和台灣等風箏好手，打造出各種不同造型的風箏、軟體風箏、特技風箏等。





一日快閃的「2023新北市北海岸國際風箏節」，現場有風箏展演、風動藝術裝置，其中台灣藍鵲、肉粽、燈塔、自行車等特色風箏，展現北海岸的自然和人文資源。也歡迎大家帶著風箏到北海岸玩樂，並針對親子規劃MOMO親子帶動跳、夢幻泡泡秀、小丑歡樂秀、熱舞表演，和石門農產品市集，是雙十連假遛小孩的好去處。



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2023新北市北海岸國際風箏節

活動日期：2023/10/7

活動時間：10:30～17:00

活動地點：新北石門白沙灣



2023新北市北海岸國際風箏節 免費接駁車

接駁路線：

紅樹林捷運站 ←→ 石門白沙灣活動會場。

班次時間：

紅樹林捷運站 → 石門白沙灣活動會場 09:00-14:00 石門白沙灣活動會場→紅樹林捷運站 14:00-18:30。

接駁班次：

約30分一班，行車沿線車流量多，若有班次延遲，敬請見諒。