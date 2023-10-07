2023台北白晝之夜嗨翻！台北人整夜狂歡「2023白晝之夜」15個重點現在就衝，小冰人藝術、星空市政廳、凌晨市集12小時陪你嗨。

2023台北白晝之夜現在就衝！每年最期待的跨夜狂歡派對「2023白北白晝之夜」，今年以充滿積極能量的「起義吧！」為主題，佔領台北信義區街頭，在國父紀念館、台北市議會、台北市政府三大主場館，串連周邊場域打造專屬於台北的人的狂歡之夜。今夜窩客島開箱「2023台北白晝之夜」，整理15個重點讓你看完坐捷運直衝到信義區朝聖。







一年一度的「台北白晝之夜」於今晚6點跨夜至隔日清晨6點期間登場，現場設置25件跨媒材藝術裝置作品，和超過35場表演節目，總計近100組國內外藝術家及團隊參與，讓藝術走上街頭、拉近與民眾的距離感，連續12小時不間斷的藝術表演，就連平常辯論激烈的「市議會」也變成表演場域，讓台北人整夜不睡。







今年2023台北白晝之夜以「＃藝術行動代號3、6、9＋」為號召，在三大主場館和周邊規劃六大主題、精選9大亮點作品。已經搶先在台北表演藝術中心、中正紀念堂自由廣場、南港北流、台北美術館展出的「Inside Out Project」，將於今晚在臺北市政府大門前壓軸大型拍貼行動，邀請路過民眾踏進攝影車中拍攝，並直接列印巨大畫人像照片、張貼在市政府，以照片拼出「自由」兩個字，呼應此次「起義吧！」主題。





2023台北白晝之夜 活動資訊

活動時間：2023/10/7 18:00~2023/10/8 06:00

活動主場地：臺北市議會、國父紀念館、松山文創園區

共同響應場域：台北101、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心、原創基地節、松市、cama café、ATT 4 FUN、誠品生活松菸、忠泰美術館、國立臺灣藝術教育館、孟焦畫坊、袖珍博物館、國立臺灣博物館



2023台北白晝之夜市集

日期：2023/10/07(六)～2023/10/08(日)

攤商營業時間：晚上18:00－03:00

地點：國父紀念館（左右兩側）



2323台北白晝之夜 捷運班次延長

板南線及淡水信義線當晚在末班車過後，「市政府站、臺北101/世貿站」往終點站「臺北車站」列車，將以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間的班距約為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。



市政府站、國父紀念館站及臺北101/世貿站均可上、下車，沿途其他各站僅可下車出站，不可進站搭車，請大家多加留意及配合。