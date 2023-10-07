2023台北白晝之夜嗨翻！台北人整夜狂歡「2023白晝之夜」15個重點現在就衝，小冰人藝術、星空市政廳、凌晨市集12小時陪你嗨。

2023台北白晝之夜現在就衝！每年最期待的跨夜狂歡派對「2023白北白晝之夜」，今年以充滿積極能量的「起義吧！」為主題，佔領台北信義區街頭，在國父紀念館、台北市議會、台北市政府三大主場館，串連周邊場域打造專屬於台北的人的狂歡之夜。今夜窩客島開箱「2023台北白晝之夜」，整理15個重點讓你看完坐捷運直衝到信義區朝聖。
一年一度的「台北白晝之夜」於今晚6點跨夜至隔日清晨6點期間登場，現場設置25件跨媒材藝術裝置作品，和超過35場表演節目，總計近100組國內外藝術家及團隊參與，讓藝術走上街頭、拉近與民眾的距離感，連續12小時不間斷的藝術表演，就連平常辯論激烈的「市議會」也變成表演場域，讓台北人整夜不睡。
今年2023台北白晝之夜以「＃藝術行動代號3、6、9＋」為號召，在三大主場館和周邊規劃六大主題、精選9大亮點作品。已經搶先在台北表演藝術中心、中正紀念堂自由廣場、南港北流、台北美術館展出的「Inside Out Project」，將於今晚在臺北市政府大門前壓軸大型拍貼行動，邀請路過民眾踏進攝影車中拍攝，並直接列印巨大畫人像照片、張貼在市政府，以照片拼出「自由」兩個字，呼應此次「起義吧！」主題。
巴西Néle Azevedo則是帶來「Minimum Monument Project」最小紀念碑_小冰人藝術行動，和民眾一起將三千個小冰人放置在階梯上，隨著時間的流逝逐漸融化消失，呼籲大家重視氣候變遷的重大議題。
國父紀念館的翠湖旁，由朋丁Pon Ding團隊策劃「買不到藝術公園—遊湖計畫」，13組藝術家在湖邊進行創作，包括關於夢、水資源、自我觀照、善與惡、經濟動物權等互動性作品，邀請台北人到此處透過藝術作品來一場心靈對話。現場也有互動裝置走進展區，手上的白晝之夜站區地圖以「螢光」呈現「義」字。現場也請到法國Sophie Laly等比例投影作品「Fading#8」，以及hellobastworkshop的燈光裝置作品「暗暈」，兩個光影作品一定要朝聖。
而台北市政府、台北市議會在今年「2023台北白晝之夜」也變成藝術表演的空間，市政府市府路側西大門由四位頂尖街頭視覺藝術家於白晝之夜活動當天接力創作《自由・力量_24小時Live Painting》。市府東側連通則是有第17屆義大利威尼斯國際藝術競賽「拉古納藝術獎」國際最大獎作品《重返榮耀》、魯志楷的《斿永》等藝術作品，帶領大家走進市政府。
就連市長辦公室也被貓市長毛容容佔領，以「貓市長・佔領中」，由日本著名羊毛氈藝術家佐藤法雪製作的貓頭作品，以3D實境直播以及限量開放參與的方式。市政府一大廳還有「臺北大歌廳」由DJ帶來經典歌曲，從七年代歌曲到現在流行歌從晚上10點至翌日凌晨四點，。
而台北市議會則是變成劇場揪市民一起「開箱市議會」，晚間七點開始連續六小時不間斷的「星空市政廳」，以民主肥皂箱作為舞台呈現笑中帶淚的喜劇表演。市府周邊也有舞蹈、音樂、歌唱、馬戲等多元表演，就連北一女中儀隊校友隊，在國父紀念館大廳及大門前廣場帶來儀隊表演。而國父紀念館兩側還有美食市集。
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2023台北白晝之夜 活動資訊
活動時間：2023/10/7 18:00~2023/10/8 06:00
活動主場地：臺北市議會、國父紀念館、松山文創園區
共同響應場域：台北101、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心、原創基地節、松市、cama café、ATT 4 FUN、誠品生活松菸、忠泰美術館、國立臺灣藝術教育館、孟焦畫坊、袖珍博物館、國立臺灣博物館
2023台北白晝之夜市集
日期：2023/10/07(六)～2023/10/08(日)
攤商營業時間：晚上18:00－03:00
地點：國父紀念館（左右兩側）
2323台北白晝之夜 捷運班次延長
板南線及淡水信義線當晚在末班車過後，「市政府站、臺北101/世貿站」往終點站「臺北車站」列車，將以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間的班距約為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。
市政府站、國父紀念館站及臺北101/世貿站均可上、下車，沿途其他各站僅可下車出站，不可進站搭車，請大家多加留意及配合。