六福萬怡恐怖主題房！六福萬怡推出「沉浸式恐怖體驗」主題住房、假鬼假怪萬聖餐，膽小真的要來壯壯膽。

飯店敢這樣玩也是很有勇氣！台北六福萬怡酒店「理直氣壯」裝神弄鬼，在萬聖月推出「FUN！萬聖魔幻南港城」沉浸式恐怖體驗，不論是萬聖主題房、還是沉浸式恐怖體驗房、又或者是假鬼假怪的萬聖節套餐，只有你會怕、沒有台北六福萬怡嚇不到的。





這一次全新沉浸式恐怖體驗中，最讓「膽大」所期待的就是「紅衣新娘房」，進門就可以可以看到一對穿著秀禾服的夫妻，在新婚之夜遭受厄運詛咒被迫分離，而賓客必須進入故事情境，依循現場遺留的道具完成指定任務，才算挑戰成功。



此外，還有「暗黑禁忌森林」據聞曾是一群邪惡女巫的魔法聚會所，現場種植著比人還高的食人花，與各種怪異的植物、違和的南瓜田，古怪的氛圍絕對令人毛骨悚然，背脊發涼。





同時還有「搗蛋南瓜、Circus Show、魔幻花園」3間讓人又怕、又喜歡的萬聖主題房，其中「魔幻花園」為一禮莊園花藝設計團隊打造，整間房使用近百朵的永生花，讓黑、白玫瑰佈滿房內猶如黑森林般，「Circus Show」主打奇異魔幻氛圍，包含懸空的玻璃水晶與散落的撲克牌，就像夢境與現實交疊般令人驚奇。而「搗蛋南瓜」內爬滿巨型南瓜藤蔓與蝙蝠、黑貓等萬聖節邪惡生物，充滿童趣與萌感。







並且，The Lounge大廳酒吧亦同步推出萬聖節限定套餐，內容除了有鮮蝦洋芋生菜沙拉搭配血紅色火龍果醬汁點綴的「瞳鈴眼沙拉」，使用番茄、甜菜根為基底做成紅色湯頭，並搭配鮮甜干貝的「血紅腦袋瓜濃湯」，還有主食二選一，以手工揉製餅皮加入黑炭炸雞窯烤的「妖怪黑炸雞披薩」與各式海鮮點綴鬼怪模樣設計的「鬼怪握壽司」，最後再搭配搞怪甜點「南瓜乳酪蛋糕」，整個就很萬聖節。









台北六福萬怡酒店「FUN！萬聖魔幻宴會」

活動期間：10月1日起至11月20日

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

訂房專線：02-6615-6560

官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

