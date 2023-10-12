星巴克鐵粉又要瘋搶了！一年一度的萬聖節即將到來，最會營造過節氣氛的日本星巴克，當然也不例外推出2023年版本的萬聖節系列商品，雖然都是以黑貓、幽靈為主題，但這次商品則是大幅降低橘色的比例，讓神秘優雅的黑色與桃紅色成為今年主打色，其中超可愛的黑貓臉馬克杯、幽靈貓咪陽光瓶、幽靈夜光隨身杯，都是粉絲們一定要入手的重點商品。



推薦閱讀：星巴克史上最狂聯名！「STARBUCKS®×PORTER」10款商品夢幻登場，質感爆棚「黑銅隨身瓶、皮革手提包」，有錢也不見得能搶到。

▲圖片來源／スターバックス



日本星巴克經常會隨著季節或特殊節日推出應景的周邊，為了歡慶即將到來的萬聖節，今年也不例外推出許多與黑貓、幽靈相關的可愛商品，從不銹鋼保溫瓶、陽光瓶、馬克杯到手拿包等小物，全部都會帶給大家新的驚喜，整體設計既低調又俏皮，希望能將萬聖節特有的神秘形象傳達給星巴克的粉絲們。

▲圖片來源／スターバックス



2023年萬聖節主打商品之一就是超特別的「夜光白貓不銹鋼保溫瓶」，沉穩的消光黑瓶身，點綴了不少黑貓與白貓的圖案，其中最大亮點就是白貓在昏暗的地方，就會散發出淡綠色的螢光色，是貓奴絕對必敗商品之一；另外一款「夜光幽靈玻璃隨身瓶」也有異曲同工之妙，只要在陰暗的地方，瓶身的幽靈也會變成淡綠色，成為黑夜中最顯眼的主角。

▲圖片來源／スターバックス



說到今年日本星巴克萬聖節的最萌商品，絕對就是這款「幽靈貓咪陽光瓶」，呆萌的黑貓換上幽靈裝變身成為瓶蓋，說有多可愛就有多可愛，堪稱今年萬聖節最值得購入的星巴克周邊也不為過。最多人喜歡收藏的馬克杯，這次當然也不遑多讓，今年推出的版本有「變色貓咪馬克杯」、「黑貓臉馬克杯」2種款式，變色貓咪馬克杯的設計重點在於倒入熱飲後，杯子上的貓咪圖案也會跟著轉變成不同顏色，而貓臉馬克杯的把手則特別做成貓咪的尾巴形狀，讓貓奴們一秒就心動。

▲圖片來源／スターバックス



其他不容錯過的重點商品還有神秘冷豔的「夜光紫冷水杯」、少女心爆棚的「桃紅黑貓不鏽鋼保溫瓶」、萌度爆表「粉紅貓咪頭蓋玻璃馬克杯」、外出收納好幫手的「黑貓手拿包」以及穿著「蝙蝠貓咪布偶的星巴克小熊」，就是要讓星巴克粉絲們在今年度過最可愛又調皮的萬聖節。

▲圖片來源／スターバックス







2023日本星巴克萬聖節限定商品

開賣日：2023年10月11日

販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店



1、萬聖節2023夜光白貓不銹鋼保溫瓶：4,800日圓／473ml

2、萬聖節2023桃紅黑貓不鏽鋼保溫瓶：4,250日圓／355ml

3、萬聖節2023夜光幽靈玻璃隨身瓶：2,000日圓／355ml

4、萬聖節2023幽靈貓咪陽光瓶：2,700日圓／500ml

5、萬聖節2023夜光紫冷水杯：3,150日圓／710ml

6、萬聖節2023粉紅貓咪頭蓋玻璃馬克杯：2,850日圓／384ml

7、萬聖節2023黑貓臉馬克杯：2,200日圓／355ml

8、萬聖節2023變色貓咪馬克杯：2,200日圓／355ml

9、萬聖節2023粉紅環保杯：550日圓／473ml

10、萬聖節2023黑貓星巴克小熊杯塞：1,150日圓（僅與萬聖節2022環保杯一同販售）

11、萬聖節2023黑貓透明手拿包：2,600日圓

12、萬聖節2023飲料卡（貓）：700日圓

13、萬聖節2023飲料卡（幽靈）：700日圓

14、萬聖節2023星巴克迷你杯組：1,050日圓

15、萬聖節2023貓咪蝙蝠星巴克小熊：2,200日圓