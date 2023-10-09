吃享鴨送鴨堡！王品享鴨推出萬聖節限定點烤鴨送「吃驚黑鴨堡」一份，外帶店「來滋烤鴨」加碼送造型怪物燒餅。

萬聖節來吃鴨更有優惠！王品「享鴨」搶攻萬聖節商機，推出多款萬聖節限定料理，將人氣功夫菜變裝成可愛搞鬼餐點，好吃又好拍。活動期間到店點烤鴨或套餐，每人加碼送「吃驚黑鴨堡」一份。此外，外帶店「來滋烤鴨」則是推出外帶個人餐、飽腹雙人餐，就送限定造型怪物燒餅。
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王品人氣鴨店「享鴨」開賣萬聖限定料理，首推「XO醬干貝絲炒飯」以甜椒絲、水煮蛋點綴，化身長腳紅蜘蛛，驚嚇指數破表。還有穿黑長袍的巫師拿起掃帚，降落「干貝絲翡翠炊蛋」綠色沼澤，念咒語施展神奇魔法。
鹹香又開胃「金沙豆腐煲」則加入以米香特製的鬼怪，在熱騰騰的溫泉泡湯，模樣相當逗趣。甜點也暗藏驚喜，「脆糖燉奶」結合巧克力餅乾一秒變黑蝙蝠，潛伏在森林裡搗蛋。此外，還有期間限定「吃驚黑鴨堡」，以特製鬆軟Q彈黑色麵皮，包進招牌片皮烤鴨佐粉色醬料俏皮吐舌，成為萬聖節聚餐最吸睛秘密武器。
同時，外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」趁勢推出萬聖節限定配餐，即日起到10/31，外帶個人餐或新上市的飽腹雙人餐，就送限定造型怪物燒餅，讓餐點不只美味也更可愛。爆蔥酸菜鴨刈包套餐，更在柔軟蓬鬆的刈包烙上幽靈圖樣，夾著滿滿的烤鴨、酸菜、蔥絲，應景又好拍。
享鴨 萬聖節限定活動
活動期間：10/6-10/31
活動內容：到店點烤鴨或套餐，每人加碼送「吃驚黑鴨堡」一份。
來滋烤鴨 萬聖節限定活動
活動期間：即日起到10/31
活動內容：外帶個人餐或新上市的飽腹雙人餐，就送限定造型怪物燒餅。