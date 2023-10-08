文華東方萬聖甜點！台北文華東方酒店文華餅房推出「萬聖節」限定甜點，打造令人垂涎的萬聖限定甜點。

一年一次不給糖就搗蛋！為了讓今年的萬聖節可以有更多甜點的選擇，台北文華東方酒店文華餅房特別推出多款萬聖節限定的甜點，以萬聖節經典的科學怪人和巫婆湯為主題元素，打造出令人垂涎的萬聖限定甜點，要讓每一位甜點控都可以吃到讓人開心的萬聖甜點。
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其中造型可愛有趣的「科學怪人」以萬聖節經典的元素科學怪人為靈感來源，以巧克力海綿蛋糕為基底，層層疊上巧克力脆餅、芋頭白巧克力甘納許、糖煮鳳梨百香果醬，外層裹上芋香椰奶慕斯，底層搭配巧克力沙布雷餅乾增添口感，芋頭與巧克力濃郁的香氣中交織鳳梨和百香果的酸甜，不只好吃又好拍。
此外，還有呼應萬聖節神秘色彩的「巫婆湯」在底層與頂層清爽的紅茶海綿蛋糕中夾入檸檬奶油醬，外層以紅茶奶霜包覆，最上方以加上手指檸檬果肉作為巫婆湯裝飾，不僅造型栩栩如生，在清新的紅茶香和檸檬酸香中更能感受豐富的層次口感，打造專屬萬聖節符碼的精品美點。
台北文華東方酒店 文華餅房萬聖限定甜點
限定甜點：科學怪人320元、巫婆湯320元
限定期間：即日起供應至10月31日
地址：台北市敦化北路158號1樓
官網：https://taipei.mandarinorientalshop.com/collections/精緻糕點