萬聖甜點再加1！人氣烘焙「麗緻坊」推出萬聖限定麵包及甜點，幽靈、南瓜、木乃伊打造好吃又好拍的萬聖鬼怪趴。

誰說不能簡單就來個萬聖趴，麗緻餐旅集團麗緻坊了解到很多人想在萬聖節簡單開個「甜點美食趴」，因此特別推出8款萬聖節限定麵包及甜點，以幽靈、木乃伊等不失可愛的吸精造型，引人注目。並選用米歇爾頂級可可粉、法芙娜巧克力、新鮮南瓜泥、核桃與亞麻子等精選食材，簡單在家、在公司打造好吃又好拍的萬聖鬼怪趴。



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其中，驚嚇指數滿分「起士培根幽魂」，以迷迭香及起司丁和入佛卡夏麵糰，搭配金黃乳酪絲與焦香培根，一口感受外酥內軟的鹹香滋味；獨眼造型「可可木乃伊」，嚴選法國頂級米歇爾可可粉製成的歐式麵包，內層加入Cacao barry水滴巧克力與核桃顆粒，增添多重口感與堅果香。



惡趣調皮的「紅豆搗蛋鬼」，無添加任何奶油，全程使用橄欖油製作，包覆著綿密紅豆泥，淡薄甜香不膩口；萬聖節必備「南瓜三次方」，製程中揉入大量南瓜果泥、南瓜丁與南瓜子，內餡填入新鮮南瓜泥與乳酪起司，完美結合香濃奶香與南瓜清甜。





「核桃三魔爪」以邪惡手指造型呈現，使用法式傳統手工麵糰，添加核桃、亞麻子等多種養生雜糧，細細品嘗迷人穀物香；復刻懷舊電玩「小精靈餅乾」，以吃豆小精靈造型經典呈現，入口後奶香四溢的手工餅乾，讓您一秒掉入童年回憶。





而在甜點方面，披著鮮紅外衣的「玫莓紅魔鬼」，以覆盆莓慕斯為主體，包裹日本手工玫瑰凍及師傅嚴選荔枝凍，底層鋪滿杏仁酥菠蘿與法芙娜85%巧克力，一口品嘗馥郁莓果，享受多層次口感；「香芒幽靈派對」由法國頂級巧克力製成的軟綿蛋糕，層層夾入法芙娜百香果巧克力，並以香甜芒果點亮味覺，使酸味柔和清爽。







麗緻坊2023萬聖節限定麵包、甜點

「可可木乃伊」（NT$80）、「紅豆搗蛋鬼」（NT$80）、「起士培根幽魂」（NT$85）、「南瓜三次方」（NT$85）、「核桃三魔爪」（NT$90）和「小精靈餅乾」（NT$150）；節慶專款蛋糕「玫莓紅魔鬼」定價NT$250、「香芒幽靈派對」定價NT$680

販售期間：10月2日至10月31日

販售通路：

台北亞都麗緻大飯店 台北市民權東路二段41號1樓 02-7735-2350

大葉高島屋百貨 台北市忠誠路二段55號B1 02-2838-1616

SOGO百貨忠孝店 台北市忠孝東路四段45號B2 02-7711-8011

SOGO百貨天母店 台北市士林區中山北路六段77號 02-77118011